Jacek Rozenek w "Tańcu z Gwiazdami":

Odkąd rozpadło się małżeństwo Jacka Rozenka i Małgorzaty Rozenek jego kariera nabrała tempa. Kojarzony do tej pory z niewielkimi rolami aktor został prowadzącym "Pytanie na śniadanie" w TVP2, a od niedawna z powodzeniem brał udział w "Tańcu z Gwiazdami" realizowanym przez telewizję Polsat. W jednym z odcinków pozwolił sobie na bardzo namiętny pocałunek ze swoją partnerką taneczną, Magdaleną. Zostało to szeroko skomentowane w mediach, a sam zainteresowany powiedział, że nigdy w życiu nie był tak adorowany. Przypomnijmy: Rozenek żali się na swoją byłą żonę

W dzisiejszym odcinku Jacek i jego partnerka zatańczyli do jednego utworu dwa tańce - rumbę i tango. Ich taniec został wysoko oceniony przez jurorów, którzy przyznali im 32 punkty. Niestety w połączeniu z głosami widzów, ta liczba nie zapewniła im awansu do kolejnego odcinka i ostatecznie pożegnali się z show. (zobacz: Jacek Rozenek odpadł z "Tańca z Gwiazdami")

Żegnając się z programem, aktor zapewnił, że będzie głosował na wszystkich uczestników, którzy pozostali w programie oraz, że program zmienił coś w jego życiu.



Magda, wiesz co - prywatnie w życiu się tyle nie całowałem co tutaj... - powiedział do swojej partnerki.