Anna Lewandowska nie ukrywa, że pokochała taniec i choć to treningi fitness nadal zajmują najwięcej miejsca w jej planie dnia, to bachata stała się jej wielką pasją. Teraz okazuje się, że nie jedyną. Anna Lewandowska właśnie pokazała kadry z kolejnych zajęć i wygląda na to, że ultra kobiecy i zmysłowy taniec naprawdę jej się spodobał.

Anna Lewandowska zaskoczyła swoją nową pasją

Od kiedy Anna Lewandowska zaczęła swoją przygodę z bachatą w sieci natychmiast oprócz słów wsparcia, pojawiło się też mnóstwo krytyki, szczególnie kiedy trenerka tańczyła w parze z innymi mężczyznami. To właśnie wtedy wybuchła prawdziwa burza, a niektórzy internauci wywoływali do tablicy Roberta Lewandowskiego, aby odniósł się do zmysłowych tańców żony z innymi mężczyznami. Najwyraźniej Anna Lewandowska zupełnie się nie przejęła krytyką i właśnie pokazała kadry ze zmysłowych zajęć High Heels Dance.

High Heels Dance - napisała Anna Lewandowska i dodała: Już we wrześniu startujemy z zajęciami tanecznymi. Między innymi będzie to High Keels z @domidance

Po kontrowersjach wokół Anny Lewandowskiej i jej popisów tanecznych wiele gwiazd stanęło w obronie trenerki i nie ukrywają, że to przecież tylko nowa pasja. Ida Nowakowska w rozmowie z Party.pl mówi wprost:

Ja się bardzo cieszę, że Ania kocha tańczyć, bo widać, że po prostu się zakochała w tym tańcu, że to jest u niej spontaniczne, że to jest u niej takie prawdziwe.

Podoba Wam się nowa pasja Anny Lewandowskiej? Jak wiadomo, w każdym wieku można zacząć przygodę z tańcem. Brawo!