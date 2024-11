Kate Middleton oraz jej najbliżsi mają za sobą niełatwy rok. Diagnoza o chorobie nowotworowej wywróciła życie całej rodziny do góry nogami i wstrząsnęła opinią publiczną. Sympatycy nie przestawali wierzyć, że księżnej uda się pokonać chorobę i rzeczywiście, tak też się stało, o czym dowiedzieliśmy się kilka tygodni temu. Teraz media obiegły kolejne zasmucające wieści w sprawie żony księcia Williama. Nie ma lekko.

Przykre, z czym musi mierzyć się księżna Kate

Życie brytyjskiej rodziny królewskiej budzi ogromne zaciekawienie na całym świecie, szczególnie odkąd na świeczniku zaczęli brylować synowie obecnego króla Karola III. W ostatnich latach losy księcia Harry'ego rodziły szereg kontrowersji i do dziś ten nie cieszy się najlepszą sławą. Zupełnie inaczej sprawy mają się w przypadku księcia Williama i jego żony, którzy stali się ulubieńcami opinii publicznej.

Mimo licznych spekulacji o kryzysach czy romansie następcy tronu, sympatycy nie przestają w nich wierzyć. Co ważne, informacja o chorobie nowotworowej Kate Middleton przyćmiła nawet doniesienia o problemach zdrowotnych samego króla, który również zmaga się z rakiem. Cały świat z przejęciem obserwował jej walkę o zdrowie, by kilka tygodni temu w końcu usłyszeć, że księżna zakończyła chemioterapię! Jak się właśnie okazało, jej spokój i radość nie trwały długo.

Na jaw wyszło, że choć żona księcia Williama cieszy się niezwykłą popularnością i uznaniem, jest ktoś, kto może pałać do niej nieszczególną sympatią. Jak donosi źródło "Us Weekly", ponoć relacje między Kate a królową Camillą są napięte, a to dlatego, że żona Karola prędzej czy później będzie musiała oddać koronę, na którą czekała od wielu lat. Chociaż póki co król cieszy się swoją funkcją, jego starszy syn z żoną od dawna już przygotowują się do objęcia tronu, a z kolei Camilla ponoć coraz bardziej odczuwa związaną z tym presję.

Uwielbia swoje obowiązki. Całe życie pragnęła być królową, więc nie chce tak szybko oddać tej roli - donosi źródło ''Us Weekly''.

Według informatora "Us Weekly", rywalizacja ma być odczuwana również w relacji króla z Williamem. Chociaż łączy ich silna więź, na polu zawodowym wszystko się zmienia. Camilla z kolei ma być "szczególnie niechętna", by przekazywać swoje obowiązki księżnej Kate.

Zazdrość przypomina tę, którą Karol czuł wobec Diany - dodaje źródło.

Sytuacja może być o tyle trudna dla Kate Middleton, że uchodzi ona za osobę bezkonfliktową, a szczególnie po przebytej chorobie nowotworowej zapewne marzy o odrobinie spokoju. Niewykluczone jednak, że w najbliższych latach atmosfera między nią a Camillą, która coraz bardziej będzie zadawać sobie sprawę z tego, że dzień oddania korony zbliża się nieubłaganie, może tylko się pogarszać.

