Sylwia Grzeszczak jest jedną z najwybitniejszych piosenkarek w Polsce i ma za sobą tłumy fanów, którzy mocno jej kibicują. W ostatnim czasie w życiu Sylwii Grzeszczak sporo się dzieje i to nie tylko ma związek z muzyką. Niedawno wyszło bowiem na jaw, że serce piosenkarki jest już zajęte, a Grzeszczak podzieliła się nowym zdjęciem, które nie pozostawia już złudzeń!

Reklama

Sylwia Grzeszczak podzieliła się wymownym zdjęciem. Wszyscy tylko na to czekali

Sylwia Grzeszczak już od lat króluje na Polskiej scenie muzycznej, jednak wciąż nie przestaje zaskakiwać. Po tym jak rozstała się z Marcinem Piotrowskim, znanym również pod pseudonimem "Liber" jej kariera nabrała jeszcze większego rozpędu. Jej nowe utwory takie jak: "Och i Ach", a także "Połowa mnie", który wydała we współpracy ze Smolastym, podbijają stacje radiowe i nie schodzą z list przebojów. Sylwia Grzeszczak to lato miała również bardzo intensywne, ponieważ sporo koncertowała, a także wystąpiła na Top Of The Top Sopot Festival, gdzie porwała sopocką publiczność.

W ostatnim czasie okazało się, że były mąż Sylwii - Liber odnalazł swoje szczęście i paparazzi przyłapali go u boku nowej miłości.

Przytulali się i nie zważając na otoczenie, namiętnie całowali. Widać, że na tym etapie związku nie potrafią jeszcze utrzymać rąk z dala od siebie. Zachowywali się w taki sposób, jak robią to zakochani. To nie może być tylko przyjaźń. Przyjaźń zaczęła się już dawno temu - donosił informator jednego z portali plotkarskich.

Wówczas sporo osób zaczęło zastanawiać się, czy również Sylwia Grzeszczak z kimś się spotyka. Przez długi czas na próżno było szukać odpowiedzi na to pytanie, jednak na początku października pojawiły się doniesienia, że serce Sylwii Greszczak skradł Maciej Buzała.

Sylwia i Maciej spotykają się od niespełna pół roku. Na razie chcą zachować swój związek w tajemnicy, ale uważni obserwatorzy mogli zauważyć, że komentują sobie zdjęcia, pojawiają się w tych samych miejscach, ale nie oznaczają się nawzajem. Sylwia odnalazła u jego boku szczęście po rozstaniu z Liberem - zdradził informator Pudelka.

Artystka nabrała wody w usta i jak dotąd nie skomentowała tych doniesień. Niespodziewanie na jej profilu na Instagramie pojawiło się wymowne zdjęcie, z równie tajemniczym opisem.

Zobacz także

A my będziemy wiatru szukać jak latawce… - napisała Sylwia.

Fani nie mają wątpliwości, że piosenkarka tym zdjęciem dała do zrozumienia, że pracuje właśnie nad kolejnym hitem.

4 singiel (hicior) w tym roku?? omg, czekamy

Idzie nowe...

Następny hicior. Masz tyle miejsca na nagrody i wyróżnienia?

Zapowiada się kolejny hit nie mogę się już doczekać @sylwia_grzeszczak_official zaskakujesz - nie kryli ekscytacji fani.

Sylwia Grzeszczak, choć oficjalnie nie potwierdziła domysłów fanów, to polubiła większość odpowiedzi, a na niektóre odpowiedziała w wymowny sposób, dając do zrozumienia, że te spekulacje są prawdziwe. W takim razie my również nie możemy się doczekać już nowego utworu! Myślicie, że będzie kolejny hit?

Reklama

Zobacz także: Jak zmieniała się Sylwia Grzeszczak na przestrzeni lat? Na starych zdjęciach jej nie poznacie