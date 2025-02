W środę, 5 lutego 2025 roku niespodziewanie wybuchła niemała afera. Po tym, jak Agnieszka Kaczorowska publicznie wsparła Macieja Kurzajewskiego po publikacji jego oświadczenia ws. zarzutów jego byłej żony, Marianna Schreiber i Paulina Smaszcz odpaliły się na swoich InstaStories. Schreiber opublikowała nawet zaskakujące notatki z programu, które Agnieszka Kaczorowska miała wymieniać z jedną z koleżanek z "Królowej Przetrwania". Teraz niespodziewanie Marianna Schreiber zamieściła kolejne InstaStories, w którym publicznie uderzyła w Elizę Trybałę.

Zacznijmy od tego, że po publikacji zaskakujących zdjęć notatek z programu "Królowa przetrwania" przez Mariannę Schreiber, głos szybko zabrała Paulina Smaszcz. Była żona Macieja Kurzajewskiego udostępniła na swoim InstaStories zdjęcia opublikowane przez Schreiber i opatrzyła je mocnym komentarzem. Wszystko wydarzyło się niedługo po tym, jak Agnieszka Kaczorowska wsparła Macieja Kurzajewskiego i zamieściła pod jego oświadczeniem na Instagramie emotikonki dłoni bijących brawo.

I taką oto korespondencję z dżungli mamy dzięki Mariannie Schreiber. Mama i żona przed kamerami a poza kamerą romansik z żonatym z dziećmi. A tutaj pod oświadczeniem bije brawo, bo sama nie umie przyznać się do prawdy. To jest jak epidemia

Na tym się jednak nie skończyło. Marianna Schreiber po reakcji Pauliny Smaszcz opublikowała jeszcze kilka nowych screenów, które opatrzyła wymownymi komentarzami. W jednym z nich zasugerowała, że "jedna z dziewczyn na planie programu namawiała drugą do zdrady męża".

Jak to jest, że jedna z dziewczyn namawia drugą do zdrady męża? To te zasady, o których krzyczała do mnie w 2. odcinku? A przyklaskiwanie facetowi, który zdradzał swoją żonę, to też pochwalanie takich rzeczy? To jest ta solidarność kobieca?

- grzmiała Schreiber