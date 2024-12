Krzysztof Ibisz to jeden z najbardziej lubianych polskich prezenterów. Dziennikarz już od ponad dwóch dekad jest związany ze stacją Polsat i każdy program z jego udziałem jest chętnie oglądany przez widzów. Nic więc dziwnego, że kiedy "Awantura o kasę" wróciła po latach na antenę, a w roli prowadzącego ponownie zobaczyliśmy właśnie Krzysztofa Ibisz, to również rozbiła bank! Znany prezenter właśnie pochwalił się ogromnym sukcesem związanym z programem, którego jest gospodarzem.

W życiu 59-letniego prezentera ostatnio sporo się dzieje. Przypomnijmy, że w maju br. Krzysztof Ibisz i jego żona poinformowali, że spodziewają się kolejnego dziecka. Ponadto dziennikarz zaangażował się w kolejne duże projekty telewizyjne, bo oprócz "Tańca z gwiazdami" został również prowadzącym nową śniadaniówkę Polsatu, "Halo tu Polsat", a także ponownie został gospodarzem teleturnieju "Awantura o kasę", który po latach wrócił na antenę.

Z kolei kilka dni temu do mediów napłynęły radosne wieści, że Krzysztof Ibisz powitał na świecie czwartą pociechę. Dziennikarz nie ukrywa, że spełniło się jego wielkie marzenie, bo od zawsze marzył o córeczce. Radosnymi wieściami oczywiście pochwalił się na Instagramie, a teraz przekazał kolejną, wspaniałą wiadomość. Jak się okazało, wspaniale wiedzie mu się nie tylko w życiu prywatnym, ale także zawodowym.

Krzysztof Ibisz poinformował, że powrót "Awantury o kasę" zrobił prawdziwą furorę, a w minioną niedzielę padł prawdziwy rekord oglądalności. Dziennikarz zapowiedział też, że już wiosną pojawią się kolejne odcinki hitowego programu, w którym jest prowadzącym.

Dziękujemy za rekordowy wynik - 1 300 000 widzów w niedzielę przed telewizorami. Jestem szczęśliwy, że tak dobrze przyjęliście powrót mojego programu. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia na wiosnę! Szykujemy dla Was jeszcze więcej odcinków w sezonie. Mistrzowie Va Bank

Fanów Krzysztofa Ibisza bardzo ucieszyła ta wiadomość. Pod jego postem z radosną nowiną pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i gratulacji.