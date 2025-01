Arwii, Danka i Kaja to uczestniczki 4. edycji "Farmy" i właśnie one wzbudzają największe emocje. Arwii swoim wejściem na "Farmę" zachwyciła uczestników, ale równie szybko pożegnała się z programem. Tymczasem Danka, która początkowo wyrastała na największą gwiazdę tej edycji, teraz musi martwić się o to, czy uda jej się przetrwać kolejny tydzień w programie. Aż trudno uwierzyć, w to, co robi pozostała część grupy wobec dwóch uczestniczek: Kai i Danki. Fani "Farmy" są poruszeni zachowaniem chłopaków, którzy dbając o siebie wystawili je do nominacji... Co dalej z sojuszami?

Koniec sojuszy na "Farmie"! Uczestnicy chcą zrobić z Danki i Kai "kozły ofiarne"?

„Farma” to reality show emitowany na antenie Polsatu od 2022 roku. Program polega na rywalizacji uczestników w wiejskich warunkach, gdzie muszą radzić sobie bez nowoczesnych udogodnień i wykonywać różne zadania związane z prowadzeniem gospodarstwa.

Obecnie trwa 4. edycja "Farmy". Najnowszy sezon wzbudza spore kontrowersje, a wszystko po tym, jak zwierzęta w programie zeszły na drugi plan, a najwięcej miejsca zajmuje spiskowanie, a nawet kłótnie z wyzwiskami. O początkowych sojuszach pora już zapomnieć, a "Ananas" i Michał najwyraźniej chcą poświęcić Dankę i Kaję, aby utrzymać się dalej w programie. Erwin nominował Kaję, a teraz ma nadzieję, że uczestniczka nominuje Bandiego, który z kolei wytypuje Dankę. W ten sposób mężczyźni byliby bezpieczni, a o pozostanie w programie musiałyby walczyć Kaja i Danka. Fani "Farmy" nie mogą uwierzyć, że koledzy tak zachowują się wobec Kai i Danki. Internauci zwrócili również uwagę na komentarze uczestników, którzy wyśmiewali Kaję i Dankę, które miały za zadanie pilnowanie kur.

Chcieli zrobić z nich kozły ofiarne, a jak dziewczyny zmądrzały to nagle krzywda się dzieje

Jacy wredni tam są ci ludzie. Taka loża szyderców, która tylko potrafi nagadywać na Dankę i Kaję, a reszta uczestników jest idealna. Bandiego teksty są chamskie i uwłaczające kobietom. Surfer każdego potrafi skrytykować, tylko on jest mądry. Co edycja to ludzie bardziej pazerni na kasę i po trupach do celu

Internauci stają w obronie Kai i Danki z "Farmy"

Fani programu mają już dość tego, że niemal wszyscy uczestnicy wytypowali sobie dwie osoby, które obwiniają za wszystko i nieustannie się z nich podśmiewują. Internauci, choć mają mieszane uczucia, co do Danuty, to mimo wszystko kibicują kobietom, aby pokazały się z silnej strony:

Danusia wgl ich nie zaczepia, a ta Ioża szyderców tylko szuka zaczepki i okazji do pośmiania. Śmieją się, że dziewczyny stoją przy kurach, po czym odeszła Danka na chwilę to pretensje, że one mają cały czas ich pilnować . Co by nie zrobiła to źle. Trzymam kciuki za Dankę i Kaję, żeby to przetrwały bo napewno nie jest łatwo w takiej atmosferze.

Ludzie zejdźcie już z tej Danki i Kai! To co dziś pokazaliście to masakra! Jawnie z nich szydziliście o to wszyscy bez wyjątku! Mam nadzieję, że dziewczyny wam pokażą jeszcze, na co je stać do boju Danka i Kaja!

Wiola, Ananas i Erwin najgorsi w knuciu, w każdym kącie tylko robią ustawki, mam nadzieję, że szybko odpadną

Michał z "Farmy" źle przekazał zadanie tygodnia?

Co więcej, uczestnicy martwią, że Michał nie do końca dobrze przekazał im zadanie tygodnia, a jeśli będzie ono źle wykonane, to na "Farmie" zawita głód. Szymon i Beata jasno przekazali wskazówki i poinformowali, że uczestnicy są podzieleni na grupy, a każda z nich odpowiada za inne zadanie. Tymczasem Michał przekazał, że sery mogą robić wszyscy, co zdaniem Erwina i Patrycji nie do końca się zgadza. Fani "Farmy" w komentarzach piszą wprost, że Michał się pomylił:

Ciekawe czy Michał już nie spalił tego zadania podpowiadając dziewczynom...

Każdy miał robić w swojej grupie swoje, a Michał dziewczyną zrobił wędzarnię, ciekawe czy im zaliczą zadanie

Oj Michał! już po zadaniu. Instrukcja budowy wędzarnika, sery, mięso i ryby należą do koła gospodarzy, narobią się i wszystko na nic

Jak sądzicie, kto ostatecznie opuści "Farmę" w tym tygodniu?

