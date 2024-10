Od kilku dni Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela są na medialnym świeczniku. Wszystko przez informacje o rozstaniu pary, które dotarły do mediów na początku października. Sami zainteresowani do tej pory nie zabrali oficjalnie głosu w sprawie tych smutnych wieści, jednak coraz więcej wskazuje na to, że te doniesienia niestety są prawdą.

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska pomimo tych medialnych rewelacji na temat ich życia prywatnego nie zaprzestali aktywności w mediach społecznościowych. Tym razem to tancerz podzielił się z fanami ważną i bardzo pozytywną informacją! Co dzieje się w życiu Macieja Peli? Sprawdźcie szczegóły!

Maciej Pela przekazał wspaniałe wieści

Wiadomość o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli zaskoczyła wszystkich fanów tej pary. Ta dwójka zawsze uchodziła za jedno z najlepiej zgranych małżeństw w polskim show biznesie, chętnie też dzieliła się swoim szczęśliwym, rodzinnym życiem w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że nagła wiadomość o ich rozstaniu wywołała takie poruszenie wśród ich wielbicieli.

Póki co żadna ze stron nie zdecydowała się opublikować oświadczenia na temat tych medialnych rewelacji, a to tylko utwierdza fanów w przekonaniu, że niestety informacje o rozpadzie małżeństwa Kaczorowskiej i Peli są prawdziwe. Jakby tego było mało, ostatnio Maciej Pela usunął z Instagrama zdjęcia z Agnieszką Kaczorowską, a to jak wiadomo w dzisiejszych czasach jest najczęściej oznaką rozpadu związku.

Po doniesieniach o rozstaniu Maciej Pela zdecydowanie też zwiększył swoją aktywność w mediach społecznościowych. Chętnie pokazuje kadry z siłowni, a także to, jak spędza czas ze swoimi córeczkami. Teraz z kolei podzielił się ze swoimi obserwatorami radosną nowiną! Jak się okazało, tancerz postanowił wrócić do prowadzenia zajęć tanecznych. Nie ukrywa, że powrót do pracy z dziećmi i młodzieżą jest dla niego bardzo budujący.

Dostałem wczoraj dużo wiadomości, że to super, że wracam do prowadzenia zajęć. Dziękuję za miłe słowa, dla mnie powrót do pracy z dziećmi i młodzieżą jest bardzo budujący - przekazał Maciej Pela

Wygląda na to, że Maciej Pela po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską postawił na zmiany w swoim życiu, które dodają mu wiatru w żagle. Trzymamy kciuki za tancerza, który z pewnością przyciągnie tłumy młodzieży na swoje zajęcia taneczne.

