Dawid Podsiadło znany jest z ogłaszania nagłych radosnych wiadomości. Praktycznie co roku w okresie przedświątecznym muzyk robi niespodziankę swoim fanom, którzy nie tylko cieszą się z koncertów swojego idola, ale mogą również kupić bilet na koncert pod choinkę swoim bliskim. W kinach zebrali się właśnie fani Podsiadły, którzy postanowili zobaczyć dokument z trasy muzyka nazwany: "Dawid Podsiadło dokumentalny". Kiedy ruszyła sprzedaż biletów, już po chwili brakowało wolnych miejsc na kinowych fotelach.

Na profilu na Instagramie Dawida Podsiadły pojawił się nowy post przypominający o filmie dokumentalnym, który można zobaczyć w niektórych kinach. Muzyk poinformował:

Po takiej wiadomości nie pozostało nic innego niż sprawdzenie maili. No i oto taka niespodzianka, której nikt się nie mógł spodziewać. Co się okazuje, muzyk w przyszłym roku postanowił zorganizować festiwal, który odbędzie się w sześciu polskich miastach.

Bardzo się cieszę, że z tak wieloma z Was zobaczymy się dziś przez kinowy ekran i mam nadzieję, że polubicie nasz film co najmniej w skali 6,5/10. Ale nie piszę tego do Was z ukrytą prośbą o wystawianie wysokich ocen w serwisach filmowych. Nie piszę też, żeby zdradzić Wam, że dziś o północy na streamingi wpłynie mój nowy singiel z wielorybem. Nie tym razem. Dziś piszę do Was, żeby wreszcie uchylić rąbek pewnej tajemnicy... ROBIMY FESTIWAL!

- poinformował Dawid Podsiadło.