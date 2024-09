Iga Świątek zaskoczyła wszystkich swoją rewelacyjną grą podczas US Open. Tenisistka w zaledwie półtorej godziny wywalczyła sobie awans do ćwierćfinału, grając z Rosjanką Ludmiłą Samsonową. To był doskonały występ, co podkreślają nie tylko komentatorzy, ale i fani Igi Świątek. Podczas meczu miała jednak miejsce niecodzienna sytuacja. Iga Świątek, która jak sama przyznaje, nigdy nie patrzy na ekrany, tym razem dostrzegła znajomą twarz i wyznała w wywiadzie:

Mam nadzieję, że nie pracuje nad nowym serialem powiedziała Iga Świątek po meczu

Iga Świątek w ćwierćfinale US Open!

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale US Open po tym, jak wygrała pięć gemów z rzędu. Tylko w pierwszym secie mecz z Ludmiłą Samsonową był wyrównany, ale potem pierwsza rakieta świata zaprezentowała najwyższy poziom i krótkim czasie wywalczyła zwycięstwo. Polska tenisistka jest jedną z najlepszych zawodniczek w historii tenisa i gwiazdy Hollywood coraz chętniej pojawiają się na trybunach, aby oglądać jej mecze. Niedawno było głośno o Courteney Cox z serialu "Przyjaciele", która fotografowała się u boku Igi Świątek, a teraz okazuje się, że mecz polskiej tenisistki oglądał z trybun Jason Sudeikis, aktor i komik grający główną rolę w serialu "Ted Lasso". Okazuje się, że Iga Świątek uwielbia ten serial i skomentowała obecność aktora na meczu

Jestem fanką Teda Lasso, tego szczególnie pozytywnego podejścia, które prezentuje w serialu. Tam jest duch zespołowy, bo to piłka nożna. Tak samo jest z moją drużyną, ale my na korcie jesteśmy sami powiedziała Iga Świątek po meczu

ANGELA WEISS/AFP/East News

Co ciekawe, Iga Świątek sama przyznała, że podczas meczu nie zerka na ekrany i jest skupiona tylko na grze, ale tym razem dostrzegła Jasona Sudeikisa i ma nadzieję, że podobało mu się to, co zobaczył na korcie. Tenisistka wspomina też o nowym serialu.

Unikam patrzenia na ekrany, ale jak patrzyłam na sędzię, to faktycznie widziałam go tam. Mam nadzieję, że doceni moją mentalność, bo właśnie o to chodzi w Tedzie Lasso. Mam nadzieję, że podobała mu się moja gra i że nie pracuje teraz nad nowym serialem albo czymś takim dodała tenisistka

Czyżby chciała zostać pierwowzorem dla głównej bohaterki nowego serialu? Jak wiadomo gwiazdy sportu, jak chociażby Serena Williams, dość mocno zaznaczają swoją obecność w Hollywood. Williams niemal co roku błyszczy na czerwonym dywanie podczas słynnej Met Gali, a ostatnio zamieniła kilka słów ze Świątek podczas spotkania na siłowni dla zawodniczek.

