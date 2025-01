Już niebawem, 27 lutego wystartuje całkowicie nowa edycja "Hotelu Paradise". Produkcja zaskoczyła fanów show i wprowadziła kilka zmian do zbliżającego się sezonu. Jakich? Nowa prowadząca do dopiero był początek. Zobaczcie sami!

Reklama

Wielkie zmiany w "Hotelu Paradise"

Popularne reality show "Hotel Paradise" powraca na antenę TVN7 z nowym sezonem. Premiera 10. edycji odbędzie się 27 lutego 2025 roku. Program zyskał ogromną popularność wśród widzów dzięki emocjonującym rozgrywkom między uczestnikami oraz egzotycznym lokalizacjom, w których jest realizowany. Tegoroczny sezon przynosi również istotną zmianę w obsadzie prowadzących. Dotychczas program prowadziła Klaudia El Dursi, która obecnie jest w ciąży i skupia się na swoim zdrowiu, rodzinie i spokoju. Na jej miejscu widzowie zobaczą Edytę Zając, która prowadziła niegdyś podobny format "True Love". Widzowie są pewni, że modelka poradzi sobie bezbłędnie.

Wielką zmianą, która nastąpi podczas zbliżającej się edycji będzie również liczba odcinków, która niestety ulegnie zmianie. Jak podają "Wirtualne media", nowa edycja programu będzie krótsza niż poprzednie sezony. Liczba odcinków "Hotelu Paradise" została zmniejszona do 30, co stanowi znaczną różnicę w porównaniu do 9. sezonu, który liczył aż 48 epizodów. Jak co roku, uczestnicy programu będą rywalizować o miłość i nagrodę główną w wyjątkowej, tropikalnej scenerii. Zdjęcia do 10. sezonu realizowane są na Filipinach, co gwarantuje niezapomniane widoki i egzotyczny klimat.

Edyta ma to szczęście, że te sezony będą bardzo krótkie, ponieważ tylko dwa miesiące, bo zazwyczaj jeździliśmy na cztery - mówiła Klaudia El Dursi w rozmowie z Dzień Dobry TVN.

Instagram @klaudia_el_dursi

Edyta Zając prowadzącą "Hotelu Paradise" zamiast ciężarnej Klaudii El Dursi

Jeszcze w ubiegłym roku widzowie dowiedzieli się, że Klaudia El Dursi spodziewa się trzeciego dziecka. Wówczas prezenterka udała się do studia "Dzień Dobry TVN" i opowiedziała o swoim stanie błogosławionym. Od razu było wiadome, że kolejny sezon "Hotelu Paradise" poprowadzi Edyta Zając! Klaudia El Dursi napisała również na swoich social mediach, że z uwagi na swój stan podjęła decyzję o pozostaniu w Polsce. Nie była to zapewne łatwa decyzja, jednak koleżanka z show-biznesu na pewno poradzi sobie równie dobrze:

Przyznam, że nie była to dla mnie łatwa decyzja, trochę jakbym musiała oddać cząstkę siebie. Wiem jednak, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie dla dzieciątka które rośnie w moim brzuszku. Ale nie obawiajcie się, Hotel będzie i będzie a i cudowna Edyta Zając przejmie stery. Dajcie jej trochę wsparcia - pisała Klaudia.

Kiedy i gdzie oglądać nową edycję "Hotelu Paradise"?

"Hotel Paradise" będzie emitowany na antenie TVN7 cztery razy w tygodniu. Widzowie mogą śledzić losy uczestników w poniedziałki, wtorki, środy oraz czwartki o godzinie 20:00. Krótszy sezon oraz regularna emisja mają na celu zwiększenie dynamiki i intensywności programu. 10. sezon "Hotel Paradise" zapowiada się jako ekscytujące odświeżenie znanego formatu.

Z nową prowadzącą Edytą Zając, skróconą liczbą odcinków i egzotyczną lokalizacją na Filipinach, program ma szansę ponownie przyciągnąć uwagę widzów. Premiera już 27 lutego o godzinie 20:00 na antenie TVN7 – nie przegapcie!

Co ciekawe, stacja TVN szykuje w tym sezonie wiele nowości dla widzów. 29. lutego rozpocznie się powracający na antenę program "You Can Dance", w którym jurorem został tancerz "Tańca z Gwiazdami"- Michał Danilczuk.

Będziecie oglądać "Hotel Paradise"?

Reklama

Zobacz także: Edyta Zając zachwyca na planie "Hotelu Paradise"! "Witam się z Wami z raju"