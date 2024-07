"The Voice of Poland" to z pewnością najlepsze muzyczne show. W programie nie brakuje utalentowanych osób, które potrafią zachwycić jurorów. Poza uczestnikami, dużo emocji wzbudza relacja Edyty Górniak i Justyny Steczkowskiej. Diwy nie raz prowokują zabawne sprzeczki i kłótnie. Przypomnijmy: Coraz więcej emocji w "The Voice". Steczkowska do Górniak: Diwa, nie wkurzaj się

Czwarty odcinek rozpoczął się od występu Dominika Dudzika. Chłopak zachwycił wszystkich jurorów poza Edytą Górniak. Trafił do drużyny Justyny. Następną uczestniczką była Hania Hołek, która wykonała utwór Bajmu "Do lata". Dziewczyna wybrała grupę Tomsona i Barona. Kolejną solistką była niezwykła Sylwia Łyko. Odwrócili się Justyna i Marek, artystka trafiła jednak do diwy. Piekarczyk zyskał zaś w swojej drużynie Katarzynę Kalinowską, o którą biła się również Edyta.

Publiczność w studiu zauroczył Mariusz Dyba, który wykonał hit Miley Cyrus - "Wrecking ball". Trenerzy, poza Justyną, odwrócili się w ostatniej chwili. Muzyk wybrał Marka Piekarczyka. Wszystkich jurorów zachwyciła Angelika Kłaczyńska:

Tomson: Nie idź do Justyny ani Edyty, bo tam nie będziesz diwą. A właśnie, która z was jest większą diwą?

Justyna: No jak która jest większą diwą? Edyta nosi rozmiar 38, a ja 36. Więc chyba wiadomo.

Argument Tomsona przekonał artystkę. Kolejnym zawodnikiem był Daniel Lipiec. Odwrócił się tylko lider TSA, a więc automatycznie trafił do jego grupy. Następną uczestniczka, Anita Korzeniecka, wybrała klasę Górniak.

Wielkie emocje wzbudził występ Michaliny Manios, znanej wszystkim widzom z programu "Top Model". Trenerzy byli przekonani, że na scenie stoi chłopak:

Edyta: Jezus Maria, byłam przekonana, że to śpiewa chłopak.

Justyna: Ja też.

Marek: Michalina, cały czas słyszę, że tobie kiedyś znudziło się być chłopakiem, bo słyszę go ciągle.

Michalina: To tak trochę kolokwialnie mówiąc, nie. Nie nie byłam chłopakiem, miałam inny problem. Ale przeszłość niech zostanie przeszłością.

Justyna: Jesteś piękną kobiet, i niech tak zostanie.

Michalina: Chciałam spróbować swój głos po prostu. I cieszę się, bo to dla mnie było olbrzymie przełamanie. To jest mój pierwszy raz przed publicznością.

Publiczność nagrodziła ją gromkimi brawami. Niestety, żaden z trenerów się nie odwrócił.

Kolejny zawodnik, Krzysztof Rymszowicz zachwycił tylko Edytę. Następna solistka, Julia Węgrowicz wykonała wielki hit Jessie J "Domino". Piosenkarka trafiła do grupy członków zespołu Afromental. Najlepszym solistą wieczoru z pewnością był Gracjan Kalandyk, który rzucił na kolana wszystkich trenerów. Po zaciętej rywalizacji chłopak wybrał Justynę.

Oto lista uczestników czwartego odcinka "The Voice of Poland":

Justyna Steczkowska:

Dominik Dudzik

Sylwia Łyko

Gracjan Kalandyk

Edyta Górniak:

Krzysztof Rymszewicz

Anita Korzenicka

Tomson i Baron:

Angelika Kłaczyńska

Hania Hołek

Julia Węgrowicz

Marek Piekarczyk:

Katarzyna Kalinowska

Mariusz Dyba

Daniel Lipiec

Macie swoich faworytów?

Uczestnicy czwartej edycji The Voice: