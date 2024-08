Właśnie dziś ruszyły nagrania do najnowszej edycji "The Voice Kids"! Na fotelach trenerów zobaczymy niezmiennie Cleo, Tomsona i Baron oraz Nataszę Urbańską.

Reklama

Michalina Sosna i Paulina Chylewska prowadzącymi 8. edycję „The Voice Kids”

Rewolucje w Telewizji Polskiej mocno wstrząsnęły widzami, a wielu z nich nie do końca zgadza się ze zmianami, które pojawiły się w stacji. Zmiany dotknęły nie tylko śniadaniówkę "Pytanie na śniadanie", ale również takie programy jak "Koło fortuny" czy "The Voice". Wygląda na to, że zmiany pojawią się również w nowej edycji "The Voice Kids", w której nie zobaczymy już Idy Nowakowskiej i Tomasza Kammela w roli prowadzących. Po raz pierwszy w historii programu w te role wcielą się dwie prowadzące.

Tadeusz Wypych/REPORTER

To będzie pierwszy kobiecy duet w historii programu! W "The Voice Kids" w roli prowadzącej zobaczymy Marcelinę Sosnę, która jest bardzo dobrze znana fanom serialu "M jak miłość". Aktorka już nie może się doczekać, by sprawdzić się w nowej roli.

Możliwość współprowadzenia „The Voice Kids” i spotkanie z tyloma uzdolnionymi dziećmi to wyjątkowa przygoda, ale też wyzwanie. Chcę jak najlepiej wspierać te młode talenty, które mają odwagę spełniać swoje marzenia, a wszystkim którzy to robią zawsze mocno kibicuję! Wierzę, że program dostarczy nam wszystkim mnóstwo dobrej energii, fantastycznych, radosnych i wzruszających chwil. „The Voice Kids” jest według mnie jednym z tych programów, który może ubarwić naszą codzienność szczerymi, dziecięcymi emocjami, a te zawsze powinniśmy pielęgnować w sobie bez względu na wiek — powiedziała Michalina Sosna.

Artur Zawadzki/REPORTER

Kolejną prowadzącą została Paulina Chylewska, która niedawno zakończyła prace z Polsatem. To jednak nie wszystko! Od września prezenterka będzie także współprowadzić 15. jubileuszową edycję "The Voice of Poland".

Reklama

Zobacz także: "Coś takiego mnie jeszcze nie spotkało": W głowie się nie mieści, jak zwolniono Nowakowską z "Pytania na śniadanie"

Zobacz także