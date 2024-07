Trzy tygodnie temu ruszył "The Voice of Poland". Już w pierwszym odcinku muzycznego show TVP nie zabrakło wielkich emocji i wzruszeń. Trenerzy ostro rywalizują o najlepszych solistów. Poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Przypomnijmy: Drugi odcinek "The Voice": Wśród uczestników gwiazda konkurencyjnego show

Reklama

Pierwszą uczestniczką trzeciego odcinka była Magdalena Paradziej, która zauroczyła wszystkich trenerów. Justyna Steczkowska zachwycała się jej piersiami, co zdziwiło Edytę Górniak:

Justyna: Masz czym oddychać, zazdroszczę Ci.

Edyta: Dlaczego ona o tych piersiach gada? (śmiech)

Justyna: Oj, bo piersi są wspaniałe.

Edyta: Ja chyba pomyliłam program.

Justyna: Oj dobrze, już... To jest symbol życia i oddech, ludzie, oszaleliście? (śmiech)

Solistka trafiła do grupy Marka Piekarczyka. Kolejnym uczestnikiem był Łukasz Szczepanik, który trafiła do Tomsona i Barona. Trzecią solistką, która pojawiła się na scenie była Agni Caldarar

Justyna: Chłopaki zrobią wszystko, żebyś do nich przyszła, ale nie koniecznie Cię czegoś nauczą.

Baron: Czy Ty wątpisz w nasze dydaktyczne zdolności?

Justyna: W twoje zdolności dydaktyczne w ogóle nie wątpię, bo rozmawiałam z Edi. Jeśli to nie był żart to wybacz.

Edyta: Jakby tu powiedzieć, co za Baron.

Justyna: Tym razem to było do mnie. Diwa, nie wkurzaj się tak okropnie. (śmiech)

Edyta: Ale oberwiesz Justynka, ale oberwiesz. (śmiech)

Justyna: Oj, nastawiam już pośladki, bij, bij. (śmiech)

Agni po zabawnej potyczce słownej wybrała Justynę.

Zobacz także

Kiedy na scenie pojawiła się Beata Just, trenerzy zamarli. Solistka dała czadu wykonując hit Agnieszki Chylińskiej - "Winna". Wybór jurora oczywisty - Marek Piekarczyk. Kolejną zawodniczką była Aleksandra Nizio, która na przesłuchania przyjechała z zespołem ludowym, liczącym mnóstwo osób. Dziewczyna trafiła do grupy Justyny.

Marek: Poszłaś do tej jędzy?

Justyna: Jędzy??? Ja Ci dam..

Steczkowska nagle zaczęła gonić za Piekarczykiem po całym studiu, zdejmując szpilki. Atmosfera trochę uspokoiła się po występie Ewy Michrowskiej, która trafiła do klasy Justyny. Następną uczestniczką była Marta Sarsa Markiewicz. Wokalistka wybrała grupę Edyty. Tomasz Fridrych wykonał trudny utwór "Californication". Odwrócił się tylko Marek. Kolejną solistką była Isabelle Mienandi, która wybrała Steczkowską.



Następną uczestniczką była Adrianna Górka, która również trafiła do grupy Marka. Ostatnim zawodnikiem była Natalia Podwin, która rzuciła na kolana wszystkich trenerów. Dziewczyna wybrała jednak członków zespołu Afromental.

Lista uczestników po trzecim odcinku:

Justyna Steczkowska:

Agni Caldarar

Aleksandra Nizio

Ewa Michrowska

Isabelle Mienandi

Edyta Górniak:

Marta Sarsa Markiewicz

Marek Piekarczyk:

Beata Just

Adrianna Górka

Tomasz Fridrych

Magdalena Paradziej

Tomson i Baron:

Łukasz Szczepanik

Natalia Podwin

Macie swoich faworytów?

Zobacz: Niezwykła uczestniczka w The Voice. Górniak do jurorów: Nie odwracajcie się

Reklama

Uczestnicy trzeciego odcinka The Voice: