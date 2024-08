Koniec domysłów! Po wielu tygodniach spekulacji Telewizja Polska otworzyła karty i w "Pytaniu na śniadanie" oficjalnie potwierdzono, kto pojawi się w roli trenerów w 15. edycji "The Voice of Poland". Dotychczas na tych fotelach zasiadali: Justyna Steczkowska, Lanberry, Tomson i Baron oraz Marek Piekarczyk. Szykuje się wielki powrót po latach!

TVP podała nazwiska ostatnich jurorów, którzy zasiądą w jury "The Voice of Poland"

Już od 7 września widzowie TVP 2 będą mogli zobaczyć nową edycję kultowego muzycznego show "The Voice of Poland". W ostatnim czasie Telewizja Polska przeszła ogromną rewolucję i z publicznym nadawcą pożegnało się wiele znanych twarzy. Nic więc dziwnego, że fani muzycznego show, zaczęli niepokoić się o uwielbiany przez nich program. Dotychczas w jury zasiadali: Justyna Steczkowska, Lanberry, Tomson i Baron oraz Marek Piekarczyk, wiadomo już, że ten skład uległ zmianie.

Ostatnio w "Pytaniu na śniadanie" dowiedzieliśmy się, że Lanberry pozostaje w fotelu trenerskim "The Voice of Poland", również los Tomsona i Barona okazał się już jasny i oni również zostaną w muzycznym show. Z programem natomiast musieli pożegnać się Marek Piekarczyk i Justyna Steczkowska, która ma pojawić się jako jurorka w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto zatem ich zastąpi?

Telewizja Polska postanowiła odsłonić kolejne karty i w sobotnim "Pytaniu na śniadanie" poznaliśmy nazwiska pozostałym jurorów "The Voice of Poland". Jak się okazuje, wcześniejsze spekulacje okazały się słuszne i w show ma się pojawić mąż Aleksandry Kwaśniewskiej- Kuba Badach, a to niejedyna niespodzianka. Poinformowano także, że do muzycznego show ma powrócić, po trzech latach nieobecności, Michał Szpak! Wokalista był trenerem w ósmej, dziewiątej, dziesiątej i jedenastej edycji.

Zmiany w "The Voice of Poland" dotknęły również prowadzących. Ostatnio informowaliśmy, że w tej roli zamiast Tomasza Kammela, zobaczymy Paulinę Chylewską, a nieoficjalnie mówi się, że dołączyć ma do niej znany influencer Jan Dąbrowski! Będziecie oglądać nową odsłonę muzycznego show?

