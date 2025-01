Margaret, a tak właściwie Małgorzata Jamroży, jest jedną z topowych polskich wokalistek, która swój debiut miała w 2013 roku. Od 2020 roku z kolei jest właścicielką wytwórni płytowej Gaja Hornby Records. Jej życie zawodowe budzi ogromny podziw i zaciekawienie, choć nie da się ukryć, że niemniej mówi się również o jej życiu prywatnym, które z kolei ona stara się raczej chronić przed mediami. Już jakiś czas temu jednak w sieci zaistniał jej pierwszy chłopak, czego ona zupełnie się nie spodziewała! Co dziś o nim wiadomo?

Był pierwszą miłością Margaret, wziął udział w "The Voice of Poland"

W 2019 roku ówczesna, 10. już, edycja "The Voice of Poland" odbiła się szczególnie szerokim echem, m.in. za sprawą jednego z uczestników - Tadeusza Seiberta. Odbiorców zachwycił jego niepowtarzalny głos, jednak sporo emocji wywołała również informacja, że zna on się z Margaret, która była jednym z jurorów!

Jak zobaczyłam, że to jesteś ty, tak mi serce zabiło - przyznała ona sama.

Okazało się, że znają się jeszcze z dziecięcych lat... byli w tym samym wieku, oboje śpiewali i, co najważniejsze, Tadeusz bardzo spodobał się Margaret!

Tadzik wtedy był zainteresowany innymi dziewczynami, a ja byłam Tadzikiem. Ja go chciałam - on mnie nie chciał! - przyznała wokalistka.

Choć szczegóły z przeszłości z pewnością jeszcze bardziej zwróciły uwagę odbiorców na uczestnika show, to jego wyjątkowy talent pozwolił mu dotrzeć aż do wielkiego finału! Programu co prawda nie zwyciężył, ale i tak zdołał zapaść widzom w pamięci.

Jak dziś wygląda Tadeusz Seibert?

Mężczyzna jest obecnie dość aktywny na Instagramie, gdzie śledzi go niemal 18 tysięcy użytkowników! Warto wspomnieć, że udział w "The Voice" nie był jego debiutem, bowiem przedtem pojawił się m.in. w "Mam Talent" i "Tak to leciało". Aktualnie nadal zajmuje się muzyką, a w 13. edycji "The Voice of Poland" wrócił jako gość drugiego odcinka na żywo.

Tadeusz Seribert bardzo się zmienił i trudno nie zgodzić się, że jest naprawdę przystojnym mężczyzną. Był szczęśliwie zakochany w uczestniczce programu "Top Model" - Gabrieli Pacholarz, z którą doczekał się dziecka! Wokalista chroni jednak wizerunek pociechy, a w mediach społecznościowych nie wystawia zbytnio życia osobistego na świecznik. W sieci nie pojawia się również u boku Gabrieli, zatem nie jest jasne, czy nadal są razem.

Przeszłość Tadeusza Seiberta

Warto też wspomnieć, że w przeszłości Tadeusz ukończył studia na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Współpracował np. z Teatrem Variété w Krakowie czy Filharmonią Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Co ciekawe, jego matka jest instruktorką muzyczną, a on jako dziecko uczył się śpiewu pod jej okiem i wystąpił w programie telewizyjnym "Od przedszkola do Opola".

