Wspaniały występ uczestniczki "Must Be The Music". W drugim odcinku muzycznego talent show pojawiła się Weronika. 22-letnia uczestniczka z Katowic przed występem opowiedziała o bolesnych doświadczeniach z dzieciństwa, a później oczarowała swoim głosem. Jurorzy byli zachwyceni głosem Weroniki!

Reklama

Poruszająca historia Weroniki z "Must Be The Music"

Dziś wieczorem Polsat wyemitował drugi odcinek powracającego po latach muzycznego show. W "Must Be The Music" 11-letnia dziewczynka oczarowała wszystkich, ale nie tylko ona skradła serca jurorów i widzów. W najnowszej odsłonie programu poznaliśmy historię 22-letniej Weroniki, która ma za sobą ok. 20 operacji. Uczestniczka "Must Be The Music" opowiedziała, przez co musiała przejść.

Zaczęłam śpiewać w pierwszej klasie podstawówki i była to jakaś moja terapia. Urodziłam się bez prawej stopy, z rozszczepem podniebienia oraz z palcozrostem. Większość mojego dzieciństwa spędziłam w szpitalach. Po 15 operacjach w życiu się pogubiłam , na pewno dobiło to do ponad 20. wyznała Weronika.

Weronika nie ukrywa, że to muzyka pomagała jej w trudnych chwilach,

Muzyka pozwalała mi przetrwać czas po operacji gdzie przeżywałam ten ból, czułam go. Pomagała mi w momentach gdy nie spotykałam się z fajnymi komentarzami ze strony rówieśników.

Zachwycający występ Weroniki w "Must Be The Music"

Weronika weszła na scenę i pozamiatała. Uczestniczka muzycznego talent show zaśpiewała piosenkę Adele "When We Were Young", a Maciej Rock, który prowadzi show nie ukrywał wzruszenia. Po występie Weronika zobaczyła cztery razy "TAK" od jurorów. Dawid Kwiatkowski, Natalia Szroeder, Miuosh i Sebastian Karpiel-Bułecka byli zachwyceni talentem Weroniki.

Pierwszy raz w tym programie ja nie mam słów powiedział Dawid Kwiatkowski.

To chyba było lepsze od oryginału dodał Sebastian Karpiel-Bułecka.

Słyszałem inny świat. Ty jesteś dla mnie szaloną, schowaną gdzieś w Katowicach mieszanką wokalu między Laną Del Ray, Adele- nie no naprawdę sztos! Ja jestem rozbity zachwycał się Miuosh.

Ja się czuję lepszym człowiekiem po tym wykonaniu podsumowała Natalia Szroeder.

Występ 22-letniej uczestniczki "Must Be The Music" zachwycił internautów

22-letnia uczestniczka "Must Be The Music" swoim występem skradła serca fanów programu. W sieci, pod nagraniem z jej występem, momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Branie za Adele to jest akt odwagi. Mam ciary, CUDO!!! Sam mam łzy w oczach

Dziewczyno jesteś niesamowita. Rozwaliłaś system aż oczy robią się wilgotne

Cudowny występ, niesamowicie utalentowana dziewczyna z przepięknym głosem czytamy na Instagramie.

Zobaczcie sami!

Reklama

Zobacz także: Pierwsze spięcie jurorów w "Must Be The Music"! Poszło o występ córki Artura Żmijewskiego