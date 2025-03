„The Voice Kids” to popularny program muzyczny emitowany na antenie TVP2, w którym młodzi wokaliści prezentują swoje umiejętności przed doświadczonymi jurorami. Uczestnicy mają za zadanie zaimponować trenerom na etapie Przesłuchań w ciemno, gdzie jurorzy słyszą jedynie głos, a decyzję o odwróceniu fotela podejmują na podstawie talentu wokalnego. Mało kto wiedział, że w sobotnim odcinku wystąpiła... córka polskiego siatkarza!

Zofia Gacek, córka znanego siatkarza Piotra Gacka, oczarowała jurorów programu „The Voice Kids” swoim wykonaniem utworu „Give Me Love” Eda Sheerana. Występ zakończył się sukcesem – wszystkie fotele jurorów odwróciły się. Zosia, mimo młodego wieku, ma już spore doświadczenie muzyczne — od pięciu lat gra na pianinie, a od czterech lat uczy się śpiewu. Jej ojciec, obecnie wiceprezes klubu Projekt Warszawa, aktywnie wspierał ją w drodze na scenę.

Muzyka to nieodłączna część życia Zofii. Od piątego roku życia gra na pianinie, a od czterech lat regularnie uczy się śpiewu. Jej zaangażowanie i determinacja sprawiły, że występ w „The Voice Kids” stał się prawdziwym sukcesem - wystarczy spojrzeć na komentarze w sieci:

Piotr Gacek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy, znany m.in. z występów w reprezentacji Polski oraz licznych sukcesów klubowych. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa klubu Projekt Warszawa, a prywatnie wspiera córkę w realizacji jej artystycznych marzeń.

Piotr Gacek urodził się 16 września 1978 roku w Grodkowie. Występował w takich klubach jak AZS Częstochowa, Skra Bełchatów, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Lotos Trefl Gdańsk. Rozegrał 114 meczów w reprezentacji Polski, zdobywając m.in. srebro na Mistrzostwach Świata w 2006 roku i złoto na Mistrzostwach Europy w 2009 roku. Po zakończeniu kariery sportowej pełnił funkcję przewodniczącego Wydziału Marketingu PZPS.

Jednym z najbardziej wzruszających występów w odcinku "The Voice Kids" wyemitowanym 22 marca był ten 13-letniej Leny Tylus, która zaśpiewała utwór „Someone You Loved” Lewisa Capaldiego. Choć odwróciły się wszystkie fotele jurorów, Lena nie była zadowolona ze swojego występu i rozpłakała się na scenie. Natasza Urbańska, poruszona emocjami uczestniczki, podzieliła się osobistą historią walki o akceptację w świecie muzyki, dodając Lenie otuchy i wiary w siebie:

Wielki świat stoi przed tobą otworem. My wszyscy się odwróciliśmy, bo słyszymy, że masz w gardle takiego zwierzaka, że to zaśpiewasz. Tylko troszkę więcej wiary w siebie. Ja, która nigdy nie miałam żadnej wiary i cały czas walczę ze sobą, przekazuję to tobie, bo widzę, jak ważne jest w tym zawodzie, żeby uwierzyć – nie myśleć o tym wszystkim, co dzieje się dookoła, i po prostu śpiewać

- przekazała trenerka.