Dawid Dubajka na scenie "Must Be The Music" brawurowo zaśpiewał utwór „Wicked Game”. Werdykt był oczywisty - młody artysta otrzymał cztery razy "tak" od jurorów. Kto nie słyszał tego pięknego występu, niech koniecznie nadrobi zaległości! Szczegóły poniżej.

Dawid Dubajka zachwycił w "Must Be The Music"

Już w pierwszych odcinkach nowej edycji pojawiło się wielu utalentowanych uczestników. Ostatnio szczególną uwagę zwróciła 11-letnia Gracjana Górka, która swoim wykonaniem utworu "Never Enough" oczarowała zarówno jury, jak i publiczność. Jej występ został nagrodzony owacjami na stojąco, a jurorzy nie szczędzili pochwał, nazywając ją "perłą błyszczącą na tej scenie".

Teraz z kolei głośno jest o występie Dawida Dubajki, który swoim emocjonalnym wykonaniem „Wicked Game” poruszył nie tylko jurorów, ale także prowadzącą Patricię Kazadi, która nie mogła ukryć swojego wzruszenia. Jego interpretacja utworu pełna była autentyczności i głębi, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją publiczności i jurorów. Dawid otrzymał cztery razy "tak".

Wykonań tego utworu było już bardzo dużo, ale kiedy ty cały wszedłeś w ten utwór i on przepływał przez Ciebie i dopiero wychodził do nas... Ja na chwilę zapomniałem, że ten utwór nie jest twój. - powiedział Dawid Kwiatkowski

Niesamowity jesteś. Jakiś taki nieodgadniony. (...) Taki zaskakujący. Ta cisza, która jest między dźwiękami, ona czasem tak samo dużo waży, jak same dźwięki i to z czym Ty mnie w tej ciszy zostawiałeś pomiędzy frazami, nawet dla mnie było zaskakujące. Dziękuję bardzo - dodała Natalia Szroeder

Fragment występu Dawida Dubajki w "Must Be The Music" możecie obejrzeć poniżej!

Fani "Must Be The Music" komplementują występ Dawida Dubajki

Również fani "Must Be The Music" są zachwyceni występem Dawida. Tuż po emisji jego wykonu w telewizji, w sieci pojawiła się masa komplementów dla młodego muzyka. Niektórzy już wróżą mu nawet finał programu!

Gratulacje. Świetnie zaśpiewałeś

Liczę, że to będzie finalista. Rozwalił mnie totalnie emocjonalnie, WOW

Cudownie

Ależ mam ciarki… wow. Niesamowite - piszą zachwyceni internauci

A Wam, jak się podobało?

