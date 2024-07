W trzecim odcinku "The Voice of Poland" nie zabrakło wielkich emocji. Na scenie pojawiło się mnóstwo utalentowanych zawodników, o których ostro rywalizowali wszyscy trenerzy. Pomiędzy dwiema największymi gwiazdami show - Justyną Steczkowską i Edytą Górniak często dochodzi do zabawnych sprzeczek. Przypomnijmy: Coraz więcej emocji w "The Voice". Steczkowska do Górniak: Diwa, nie wkurzaj się

Jedną z najbardziej charakterystycznych solistek w trzecim odcinku była Aleksandra Nizio. Artystka na scenie pojawiła się na scenie z solidną grupą wsparcia - liczącym mnóstwo osób zespołem ludowym. To zainspirowało diwy do wykonania znanej przyśpiewki ludowej już po ocenach. Ostatecznie dziewczyna trafiła do grupy Justyny Steczkowskiej.

Czujemy, że Aleksandra może sporo namieszać. Oglądaliście jej występ?

Jurorzy "The Voice of Poland" na konferencji: