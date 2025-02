W sobotę, 22 lutego 2025 Telewizja Polska zaskoczyła widzów premierowym odcinkiem ósmej edycji „The Voice Kids”. Nowa odsłona programu przyniosła nie tylko emocje młodych uczestników, ale także zaprezentowała świeżą kadrę prowadzących, która szybko znalazła uznanie wśród publiczności.

„The Voice Kids”: Nowa obsada prowadzących

W tegorocznej edycji do prowadzenia show „The Voice Kids” włączyły się trzy nowe twarze – Michalina Sosna, Paulina Chylewska oraz Jan Dąbrowski. Zastąpiły one dotychczasowych prowadzących, Idę Nowakowską i Tomasza Kammela. To właśnie zmiana w obsadzie ma nadać programowi nowy wymiar. Po raz pierwszy w historii „The Voice Kids” dwie kobiety objęły rolę głównych prowadzących, co już przed emisją wywołało pozytywne komentarze.

Czy wiecie, że po raz pierwszy w historii programu wszyscy prowadzący „The Voice Kids” są rodzicami! Już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 w TVP2 startuje najnowsza edycja „The Voice Kids”, w której wystąpią uzdolnione muzycznie dzieci w wieku 8-14 lat! Odliczamy do soboty - poinformowała TVP w social mediach.

Jedna z nowych prowadzących, znana m.in. z „M jak miłość”, podkreśliła atuty zespołowej pracy:

My z Pauliną to jest taki babski zestaw. Obserwuję jej profesjonalizm i to, jak świetnie potrafi przechodzić z tematu w temat, więc bardzo dużo uczę się od niej dziennikarstwa. Myślę, że Paulina ode mnie też łapie taki aktorski luz i tutaj super się zazębiamy.

Takie słowa doskonale oddają dynamikę, jaka zapowiada się w nowej formule programu.

Stabilny skład jury w „The Voice Kids”

Mimo zmian na stanowisku prowadzących „The Voice Kids” skład jury pozostaje bez modyfikacji. Ocenę młodych talentów sprawują utalentowane osoby: Cleo, Natasza Urbańska oraz duet Tomson i Baron. Ich doświadczenie i rozpoznawalność stanowią gwarancję niezmiennie wysokiego poziomu merytorycznego programu, co dodatkowo wzmacnia zaufanie widzów.

Premiera „The Voice Kids 8” wywołała burzę komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci nie szczędzili pochwał nowej obsadzie – podkreślali profesjonalizm prowadzących, ich naturalność oraz świeżą energię, jaką wnoszą do programu. Jeden z komentarzy brzmiał:

Uwielbiam Wasz program i tak jak Michalina Sosna raz się śmieję, ale częściej wzruszam podczas piosenki, a zwłaszcza po występie, razem z cudownymi ‘Kidsami’ i ich rodzinami.

Kolejni widzowie docenili rolę Jana Dąbrowskiego, który według nich idealnie odnajduje się na scenie, wprowadzając pozytywną atmosferę i wspierając młodych uczestników. Takie opinie z mediów społecznościowych wskazują, że zmiany w obsadzie mogą przyczynić się do dalszego sukcesu programu.

Nowy rozdział w historii „The Voice Kids”

Zmiany w obsadzie prowadzących to nie tylko formalna modyfikacja składu, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii programu. Telewizja Polska postawiła na świeże pomysły i dynamiczne osobowości, które mają za zadanie nie tylko prowadzić show, ale także inspirować młodych artystów do rozwijania swoich talentów. Program, nadawany w soboty o godzinie 20:00, kontynuuje tradycję odkrywania i promowania młodych talentów, łącząc w sobie elementy wzruszenia, emocji i rozrywki.

Pierwszy odcinek ósmej edycji „The Voice Kids” pokazał, że wprowadzenie nowej obsady prowadzących może być strzałem w dziesiątkę. Michalina Sosna, Paulina Chylewska oraz Jan Dąbrowski już zdobyli sympatię widzów, a ich energia i profesjonalizm obiecują kolejne emocjonujące odcinki. W połączeniu z niezmiennym składem jury, nowa formuła programu ma szansę na jeszcze większy sukces i wzruszenie milionów Polaków.

