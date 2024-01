Choć to uczestnicy „The Voice Senior” i tym podobnych programów muzycznych muszą przekonać do siebie jury, zasiadające w czerwonych fotelach gwiazdy także podlegają ocenom. Po każdym odcinku widzowie komentują postawę jurorów – w tym przypadku Haliny Frąckowiak, Maryli Rodowicz, Tomasza Szczepanika i Alicji Węgorzewskiej. Po wydaniu show z 13 stycznia w mediach społecznościowych pojawiło się sporo krytycznych opinii.

W ostatnim odcinku „The Voice Senior” wystąpił Andrzej Pisarzewski, który podczas „Przesłuchań w ciemno” zaprezentował piosenkę „All Right Now” zespołu Free. Wokalista zadedykował ją Adamowi Anusiewiczowi, zmarłemu przyjacielowi, który wystąpił w czwartej edycji show, a także innym nieżyjącym uczestnikom.

Andrzej Pisarzewski wychował się na twórczości Tadeusza Nalepy, wokalisty zespołu Breakout. Uczestnik programu muzycznego dał się poznać lokalnej publiczności, występując w prestiżowych warszawskich restauracjach. Jego występów mogli słuchać goście takich lokali jak Adria, Olimpia oraz Grand Hotel. Poszukujący wyzwań w życiu mężczyzna postanowił spróbować swoich sił w „The Voice Senior”.

Za kulisami uczestnik cieszył się wsparciem Andrzeja Suprona. Występ Andrzeja Pisarzewskiego wywołał wiele emocji, ale ostatecznie swój fotel odwróciła jedynie Halina Frąckowiak. Maryla Rodowicz, Tomasz Szczepanik i Alicja Węgorzewska pozostali niewzruszeni. Postawa jurorów wywołała falę krytyki.

Jurorzy się lansują, zamiast robić swoją robotę. Minki, przekomarzanki, żarciki. Oni są tam gwiazdorami, uczestnicy to ich tło. Szlag mnie już trafia

Nie tylko decyzja jurorów, ale także ich zachowanie w trakcie występów stało się obiektem krytyki. Zasugerowano, że gwiazdy chcą skupić całą uwagę na sobie i nie podchodzą do występów uczestników z odpowiednim szacunkiem.

Jestem zawiedziona jurorami. Brak słów na ich miny, zachowania podczas występów. Przecież wiadomo, że to są seniorzy, a nie piosenkarze. Zostawiłabym tylko panią Halinkę, reszta do wymiany

Pani Rodowicz wszystko się podoba, tylko się nie odwraca. No, sorry, do wymiany

– napisała pani Gaja.