"The Voice Kids" to muzyczny talent show, w którym młodzi artyści mają szansę spełnić swoje marzenia o wielkiej scenie. Program odkrył już wiele gwiazd, takich jak Roksana Węgiel, a każda edycja przynosi kolejne wzruszające momenty. Jednym z nich był występ 14-letniej Alicji Leśniewskiej, która swoim głosem poruszyła jurorów.

Reklama

Alicja Leśniewska oczarowała w "The Voice Kids"

"The Voice Kids" od lat odkrywa niezwykłe talenty, ale występ Alicji Leśniewskiej w ósmej edycji programu był jednym z tych momentów, które pozostaną w pamięci na długo. 14-letnia uczestniczka od samego początku podbiła serca widzów i jurorów swoim wyjątkowym głosem oraz wrażliwością artystyczną.

Alicja przyznała, że choć w życiu często zostawia rzeczy w połowie, to śpiewanie jest tym, co robi na 100%. Jej emocjonalne podejście do muzyki było widoczne w każdym dźwięku, który zaprezentowała na scenie. Kiedy Alicja zaczęła śpiewać, w studio zapanowała absolutna cisza. Jej głos, pełen emocji i delikatności, sprawił, że wszyscy dosłownie wstrzymali oddech. Już pierwsze dźwięki utworu wywołały łzy wzruszenia - zarówno u jurorów, jak i u publiczności.

Jurorzy zachwyceni, ale nie wszyscy zdążyli się odwrócić

Tomson i Baron jako pierwsi odwrócili swoje fotele, nie kryjąc zachwytu. Cleo była równie poruszona i przyznała, że Alicja zabrała ją do innego świata - "jak na chmurce". Jednak największym zaskoczeniem było zachowanie Nataszy Urbańskiej - jurorka tak bardzo zasłuchała się w występ, że… zapomniała nacisnąć przycisk. Po zakończonym utworze Urbańska przyznała, że planowała się odwrócić, ale była tak poruszona, że straciła poczucie czasu.

Myślałam, że jeszcze będzie jedna fraza, ale zanim się zorientowałam, piosenka się skończyła - powiedziała z wyraźnym żalem.

To rzadki moment w historii programu, gdy talent uczestnika tak bardzo hipnotyzuje jurora, że ten zapomina o całym świecie. Po występie przyszedł czas na wybór drużyny. Jurorzy zachęcali Alicję do dołączenia do ich zespołów, ale ostatecznie 14-latka postanowiła posłuchać głosu serca i wybrała drużynę Tomsona i Barona. Cleo i Natasza Urbańska były pod wrażeniem jej talentu i zgodnie przyznały, że Alicja ma przed sobą wielką przyszłość w muzyce.

Zobacz także: