Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wydała ebooka, w którym opisała całą swoją historię, nie omijając trudnych momentów. Czy nie obawia się tego, że ludzie, o których pisała będą chcieli przedstawić swój punkt widzenia?

Nie boję się tego, bo ja nie napisałam nic, co mogłoby kogokolwiek skrzywdzić. Ja nie szukałam taniej sensacji. powiedziała w rozmowie z Party.pl.

Czy konsultowała swój pomysł z Łukaszem?

Oliwia ze "ŚOPW" o swojej książce

Oliwia ze "ŚOPW" zdradziła powody rozstania z Łukaszem, opowiedziała o swoim życiu po programie, o tym, jak potoczyły się ich losy po eksperymentalnym miesiącu, o trudach ciąży a także batalii, jaką prowadziła z Łukaszem tuż po rozstaniu i narodzinach synka. Przyznała, że nie obawiała się tego, jak zareagują osoby, o których pisała w swoim booku "Bez cięć. Więcej niż eksperyment". Dodała także:

Łukasz wiedział o tym, że piszę książkę.

Przyznała, że chociaż nie każdemu powiedziała o tym, co zamierza, to Łukasz nie był jedną osobą, która wiedziała o jej planach. Co jeszcze nam zdradziła Oliwia? Zobaczcie fragment naszego wywiadu.

Warto dodać, że Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pogodzili się po latach. Jak podkreśla uczestniczka, zrobili to dla dobra swojego synka. Dziś nie tylko utrzymują dobre kontakty, ale także zaskoczyli wszystkich wspólnymi nagraniami. To właśnie one okazały się pretekstem do napisania przez Oliwię ebooka, w którym podzieliła się całą historią.

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