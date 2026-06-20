Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta wystąpili w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestnicy nie ukrywali, że eksperyment był dla nich trudnym doświadczeniem. Mimo ogromnych emocji postanowili kontynuować swoją relację poza kamerami. Doczekali się syna, jednak sielanka w ich związku nie trwała zbyt długo. Para podjęła decyzję o rozstaniu. W 2022 roku Łukasz publicznie uderzył w Oliwię, sugerując, że utrudnia mu kontakt z dzieckiem. Cztery lata później uczestnik formatu opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym przeprosił byłą partnerkę. Zaznaczył, że żałuje swoich słów i podkreślił, że ma specjalne miejsce w jego sercu. W rozmowie z nami Oliwia odniosła się do przeprosin Łukasza.

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o przeprosinach Łukasza. Tak zareagowała

W rozmowie z nami Oliwia wspomniała o problemach w związku z Łukaszem. Uczestniczka przyznała, że oskarżenia o alienację rodzicielską były dla niej bardzo bolesne. Wyjawiła także, jak zareagowała na publiczne przeprosiny ze strony byłego partnera. Jego wpis był dla niej prawdziwym zaskoczeniem. Doceniła fakt, że po latach zdobył się na odwagę i postanowił sprostować swoje słowa.

Ja tego w ogóle nie oczekiwałam od niego. Tak jak mówię, ja byłam bardzo zaskoczona tym jego wpisem. Jednocześnie no czułam ogromną wdzięczność, że wziął się na odwagę i wyjaśnia tę sytuację. Bo to wtedy wpłynęło na bardzo dużo aspektów mojego życia powiedziała nam Oliwia Ciesiółka.

Przeprosiny Łukasza bardzo poruszyły Oliwię. Wspominając ten moment w rozmowie z nami, uczestniczka nie kryła emocji.

W książce opisuje dokładnie ten moment, w którym to wszystko następuje i co się działo ze mną, jak w ogóle ta cała historia wyglądała od kuchni dodała.

Sprawdź, co jeszcze powiedziała nam Oliwia. Więcej w naszym materiale wideo.

Oliwia i Łukasz ze "Ślubu" znowu razem fot. Instagram modrafrelka/elkuchta

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