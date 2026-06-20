Po udziale w „Ślubie od pierwszego wejrzenia” Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta postanowili, że pozostaną w małżeństwie, które zawarli w trakcie telewizyjnego eksperymentu. Para doczekała się synka, Franka. Niestety ich relacja nie przetrwała. Choć publicznie oświadczyli, że rozstają się w zgodzie i wzajemnym szacunku, ich późniejsze zachowania mówiły co innego. Konflikt dotyczył m.in. spraw związanych z opieką nad dzieckiem. Dzisiaj Oliwia Ciesiółka wróciła do bolesnych doświadczeń. Przyznała, że była niedojrzała.

Oliwia ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” gorzko wspomina udział w programie

W rozmowie z naszą reporterką Oliwia ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” nie ukrywała, że nie była gotowa na udział w programie. Od momentu dołączenia do eksperymentu telewizyjnego czuła, jakby straciła kontrolę nad swoim życiem. Przyznała, że musiała szybko podejmować decyzje bez zastanowienia. Gdy wybrano jej partnera, cały proces przyspieszył jeszcze bardziej.

Najbardziej w całej formule programu zaskoczyła mnie dynamika. Od momentu wysłania formularza do momentu sygnału: „znaleźliśmy dla ciebie męża”, miałam wrażenie, że ten czas tak diametralnie przyspieszył, że ja nie potrafiłam się w tym odnaleźć. Miałam wrażenie, że puściłam kierownicę, dałam komuś stery. Ale to była jak taka kula śnieżna - z dokumentu na dokument, z decyzji na decyzję powiedziała Oliwia.

W trakcie wywiadu stwierdziła, że dzisiaj podjęłaby inne decyzje. Ze względu na młody wiek i brak dojrzałości nie była w stanie myśleć racjonalnie. Warto przypomnieć, że w tej samej rozmowie Oliwia ze „Ślubu o pierwszego wejrzenia” zdradziła, czy ma żal do ekspertów programu.

Dzisiaj podjęłabym pewnie inne decyzje, inaczej podeszłabym do tych ankiet. To nie było wyrachowane kłamstwo. To była moja wiedza, a raczej jej brak na tamten czas. Ja kompletnie jako młoda dziewczyna nie miałam zasobów emocjonalnych, żeby wziąć udział w tym eksperymencie przyznała Oliwia.

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