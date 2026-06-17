Oliwia Ciesiółka po 6 latach od emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wraca wspomnieniami do swojej medialnej historii.

Ten szum w internecie, jest specyficzną formą tortury, bo nie da się przed nim uciec. Jest wszędzie nie ukrywała w rozmowie z Party.pl.

Jednak czy ma żal do ekspertów, którzy dopasowali jej programowego partnera?

Oliwia ze "ŚOPW" ma żal do ekspertów?

Oliwia ze "ŚOPW" przeżyła koszmar rok przed udziałem w programie. To własnie ten moment, w którym zakończył się jej ówczesny związek sprawił, że postanowiła zgłosić się do programu. Nie ukrywała, że pokładała duże nadzieje w tym, że jeśli odda swój los w ręce ekspertów z programu, który oglądała już w telewizji, jej życie się odmieni.

Oliwia nie tylko dostała się do programu, ale również wraz z Łukaszem po eksperymentalnym miesiącu postanowili pozostać w małżeństwie. Siedem miesięcy po ślubie dowiedzieli się, że zostaną rodzicami. Niestety pół roku po narodzinach dziecka rozstali się, a ich relacje były dalekie od idealnych. Dziś trudne chwile mają już za sobą i utrzymują przyjazne stosunki, szczególnie ze względu na małego Franka. Czy po latach Oliwia ma żal do ekspertów o to, jak potoczyły się jej losy po "Ślubie od pierwszego wejrzenia"?

Zrzucanie winy na produkcję, czy ekspertów czy w ogóle na cały format nie ma sensu, to my sami się tam zgłosiliśmy, my sami stanęliśmy przed kamerami. Co prawda nie wiedzieliśmy, co to z nami zrobi, ale świadomie podjęliśmy taką decyzję, a to, że byliśmy oboje niedojrzali i potem nasze życie się tak potoczyło, to nie będę nikogo oskarżać.

Oliwia poruszyła również kwestię popularności i negatywnych aspektów, które się z nią wiązały. Zobaczcie fragment naszego wideo.

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