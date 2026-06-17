Oliwia i Łukasz ze "ŚOPW" rozstali się z hukiem. Czy uczestniczka ma żal do ekspertów?
Oliwia Ciesiółka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dopiero teraz podzieliła się tym, co przeżywała w trakcie i tuż po udziale w ślubnym show. Nie ukrywała, że pokładała wielkie nadzieje w decyzjach ekspertów. Jej związek z Łukaszem jednak szybko przeszedł do przeszłości. Czy ma o to żal do specjalistów z show?
Oliwia Ciesiółka po 6 latach od emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wraca wspomnieniami do swojej medialnej historii.
Ten szum w internecie, jest specyficzną formą tortury, bo nie da się przed nim uciec. Jest wszędzie
Jednak czy ma żal do ekspertów, którzy dopasowali jej programowego partnera?
Oliwia ze "ŚOPW" ma żal do ekspertów?
Oliwia ze "ŚOPW" przeżyła koszmar rok przed udziałem w programie. To własnie ten moment, w którym zakończył się jej ówczesny związek sprawił, że postanowiła zgłosić się do programu. Nie ukrywała, że pokładała duże nadzieje w tym, że jeśli odda swój los w ręce ekspertów z programu, który oglądała już w telewizji, jej życie się odmieni.
Oliwia nie tylko dostała się do programu, ale również wraz z Łukaszem po eksperymentalnym miesiącu postanowili pozostać w małżeństwie. Siedem miesięcy po ślubie dowiedzieli się, że zostaną rodzicami. Niestety pół roku po narodzinach dziecka rozstali się, a ich relacje były dalekie od idealnych. Dziś trudne chwile mają już za sobą i utrzymują przyjazne stosunki, szczególnie ze względu na małego Franka. Czy po latach Oliwia ma żal do ekspertów o to, jak potoczyły się jej losy po "Ślubie od pierwszego wejrzenia"?
Zrzucanie winy na produkcję, czy ekspertów czy w ogóle na cały format nie ma sensu, to my sami się tam zgłosiliśmy, my sami stanęliśmy przed kamerami. Co prawda nie wiedzieliśmy, co to z nami zrobi, ale świadomie podjęliśmy taką decyzję, a to, że byliśmy oboje niedojrzali i potem nasze życie się tak potoczyło, to nie będę nikogo oskarżać.
Oliwia poruszyła również kwestię popularności i negatywnych aspektów, które się z nią wiązały. Zobaczcie fragment naszego wideo.
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