Maciej Kubik wziął udział w 11. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", gdzie został połączony z Karoliną. Mimo wielu wzlotów i upadków oboje zaciekle walczyli o tę relację, która ostatecznie nie przetrwała próby czasu. Jak oboje podkreślają, że rozstali się w przyjacielskich stosunkach. W rozmowie z reporterką Party.pl Maciej podzielił się swoim przemyśleniem na temat aranżowanych małżeństw, a także wspomniał o pobudkach, które pchnęły go do wzięcia udziału w programie.

To dlatego Maciej wziął udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" od początku budzi sporo emocji, jednak miniona edycja odbiła się największym echem. Po raz pierwszy w historii uczestnik zrezygnował z eksperymentu jeszcze przed finałem. Format i ekspertki zalała fala negatywnych komentarzy, w których internauci zarzucali m.in., że uczestnicy nie otrzymują odpowiedniego wsparcia. Mimo to program nadal cieszy się popularnością wśród polskich singli i jak już wiadomo, jesienią zobaczymy nową edycję.

W rozmowie z Party.pl Maciej Kubik przyznał, że często słyszy pytania o powody, dla których zdecydował się wziąć udział w show. Choć wiele osób negatywnie ocenia formułę, w której obce sobie osoby wstępują w związek małżeński, Maciej zauważył, że kiedyś "aranżowane małżeństwa" były wręcz powszechne.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu większość małżeństw było aranżowanych przez rodziców. Wracamy do korzeni tak naprawdę przez takie eksperymenty. Czy to było dobre, to ciężko powiedzieć. Chyba nie. Chyba jednak dajmy tym ludziom sobie wybrać to, co oni po prostu chcą

A dlaczego sam Maciej postanowił wziąć udział w programie? Okazuje się, że decyzja nie do końca wynikała z problemów w znalezieniu drugiej połówki.

