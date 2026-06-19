Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z Party.pl wróciła pamięcią do czasów programu. Jak dziś wspomina produkcję i jakie ma do niej zastrzeżenia? Z perspektywy czasu patrzy na wiele kwestii zupełnie inaczej.

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o kulisach programu

Oliwia Ciesiółka w trakcie wywiadu dla Party.pl nie ukrywała, że udział w telewizyjnym eksperymencie kosztował ją wiele emocji. Przyznała, że brakowało jej lepszego zaopiekowania uczestnikami pod względem specjalistycznej pomocy psychologicznej.

Ten eksperyment jest bardzo wymagający emocjonalnie i uważam, że podstawową rzeczą, która powinna być zapewniona, jest pomoc psychologiczna przed całym tym eksperymentem, w trakcie kręcenia i po emisji zaczęła Oliwia.

Jak przyznała, mierząc się z tak intensywnym doświadczeniem życiowym w młodym wieku, nie była przygotowana ani na emocje z tym związane, ani na tak szybkie i gruntowne zmiany w jej życiu po "Ślubie od pierwszego wejrzenia".

Bo tak jak mówię o sobie, kiedy byłam tak młoda, nie miałam zasobów, żeby dźwignąć to wszystko i chyba mi tam zabrakło wsparcia. Nie wiem dokładnie, jaki był przepływ informacji pomiędzy psychologami a produkcją. (...) Miałam wrażenie, że dużo musimy dźwigać sami i to my musimy decydować o tym, kiedy po tę pomoc psychologiczną sięgnąć. Oczywiście mogliśmy z niej skorzystać, natomiast kiedy człowiek jest w tak dużych emocjach i znajduje się w sytuacji, w której ma zaraz poślubić obcego sobie człowieka, czasami nawet nie myśli o tym, żeby o taką pomoc poprosić.

W wideo powyżej uczestniczka show zdradziła też, jak po latach patrzy na udział w eksperymencie. Co z perspektywy czasy by zmieniła? Oliwia z "ŚOPW" zdradziła też prawdę o ojcu Łukasza.

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Cały wywiad z Oliwią Ciesiółką ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znajdziecie na naszym kanale na YouTube. Link TUTAJ.