Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" do dziś kontynuuje swoją karierę medialną, przede wszystkim jako influencerka. Jej wierni fani towarzyszą jej w mediach społecznościowych od lat, będąc świadkami jej osobistych wzlotów i upadków. W najnowszej rozmowie z Party.pl Ciesiółka opowiedziała, jak dziś patrzy na rozstanie z Łukaszem.

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o rozstaniu z Łukaszem

Oliwia Ciesiółka rozstała się z Łukaszem Kuchtą pół roku po narodzinach ich syna. Wydali wówczas oświadczenie, w którym napisali:

Rozstajemy się w zgodzie, bo kwestią nadrzędną dla nas jest dobro naszego dziecka.

Czas gorzko zweryfikował te słowa, bowiem kolejne miesiące pokazały śledzącym parę internautom, że Oliwia i Łukasz ze "ŚOPW" rozstali się z hukiem. W rozmowie z Party.pl uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznała, że w tamtym czasie miała zupełnie inną perspektywę na całą sytuację i wierzyła w polubowne rozwiązanie się spraw.

Ja natomiast mając 25 lat wierzyłam wtedy, że ludzie są w stanie rozstać się, mając na względzie właśnie to dobro dziecka, bez kłótni, bez waśni, dogadać się o dotrzymać słowa. Jak się później okazało, nasza historia potoczyła się inaczej tłumaczyła Oliwia ze 'ŚOPW'.

W dalszych słowach opowiedziała też o swoim e-booku zatytułowanym "Bez cięć", w którym relacjonuje ostatnie lata swojego życia z uwzględnieniem tego, co przydarzyło jej się z powodu wzięcia udziału w programie. Jak zaznacza, nie chce, by jej tekst odebrano jako atak na kogokolwiek, a raczej zamknięcie pewnego etapu w jej życiu.

Chciałbym, że wybrzmiało, że ta książka nie jest żadnym rozliczaniem się z przeszłością. To nie jest rzucanie oskarżeniami, rzucanie kamieniami w kogokolwiek, tylko zamknięcie tego bolesnego dla mnie rozdziału.

W wideo powyżej Oliwia opowiedziała też nieco więcej o swoim e-booku, a także podkreśliła, co chciałaby przekazać jej odbiorcom. Ma dla nich ważną radę.

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Cały wywiad z Oliwią Ciesiółką ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znajdziecie na naszym kanale na YouTube. Link TUTAJ.