Oliwia Ciesiółka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyjawiła swoją tajemnicę z przeszłości. Opowiedziała o zawodzie miłosnym, z którym musiała zmierzyć się rok przed swoim udziałem w telewizyjnym show. Udział w programie miał odmienić jej życie.

Oliwia ze "ŚOPW" przeżyła dramat

Oliwia Ciesiółka gorzko podsumowała swój udział w "ŚOPW". Warto przypomnieć, że wraz z Łukaszem Kuchtą wzięli udział w 4. edycji show TVN. Ich małżeństwo nie przetrwało, rozstali się kilka miesięcy po emisji programu w telewizji, kiedy ich synek miał pół roku. Niedawno znów znaleźli między sobą nić porozumienia. Na pytanie, czy jest szansa, że do siebie wrócą, Oliwia odpowiedziała: "Nie wiem".

W wywiadzie dla Party.pl, Oliwia Ciesiółka opowiedziała również, co działo się w jej życiu zanim zgłosiła się do show. Okazuje się, że wcale nie było usłane różami. W swoim ebooku, cytowanym podczas wywiadu, napisała:

Dowiedziałam się, że facet, z którym planowałam przyszłość, spodziewa się dziecka z inną kobietą. Kiedy spadła na mnie ta informacja, po prostu zwymiotowałam na podłogę. To nie był ból po stracie wielkiej miłości, ale reakcja na własną głupotę.

W rozmowie z Party.pl, kontynuowała, nawiązując na koniec do decyzji o zgłoszeniu się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia":

To nie był ból po stracie, to było to, że ja byłam strasznie zmęczona tymi swoimi wyborami, byciem tą służalcza, że czyjeś 15 minut jest bardziej ważne niż moja cała godzina. Miałam tego dość. Chciałam, żeby ktoś zadecydował za mnie, chciałam mieć tę wygodę nie podejmowania decyzji, że w razie, jak coś nie wyjdzie to będzie na kogo zgonić.

Fragment rozmowy z Oliwią ze "ŚOPW" znajdziecie w wideo powyżej.

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