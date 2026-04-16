Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta, znani z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", po długiej ciszy i burzliwym rozstaniu niedawno znów pojawili się razem w mediach społecznościowych. Najpierw uwagę przyciągnęło wspólne nagranie opublikowane przez Oliwię, a kilka dni później Łukasz zaskoczył internetową publikę przeprosinami zamieszczonymi na Instagramie. Była uczestniczka programu nie zostawiła tego bez komentarza.

Wideo, na którym Oliwia i Łukasz siedzą razem, oglądając i komentując wspólnie telewizyjny program, natychmiast uruchomiło lawinę reakcji. Dla wielu osób to był widok, którego nie dało się przewidzieć, bo ich rozstanie pod koniec 2020 roku przez lata odbijało się echem w sieci. Tym bardziej zaskoczyło, że zamiast kolejnej odsłony napięć, w ich kanałach pojawił się spokojny, wspólny materiał.

Kiedy zainteresowanie internautów znów skupiło się na relacji dawnych uczestników programu, Łukasz ze "ŚOPW" publicznie przeprosił Oliwię. Na swoim profilu na Instagramie opublikował sentymentalne zdjęcie w ramce przedstawiające jego, Oliwię oraz ich synka. W opisie przyznał, że dopiero po latach zdobył się na przeprosiny za publiczne znieważanie Oliwii w przeszłości, nawiązując do walki o opiekę nad synem. Zaznaczył również, że dziś pragnie dla niej jak najlepiej i na zawsze będzie dla niego niezwykle ważną osobą.

Oliwia postanowiła zareagować na przeprosiny, również publicznie, publikując kilka słów w relacji na InstaStories.

Łukasz, dziękuję za te słowa. Dla mnie dziś najważniejszy jest spokój i dobro naszego syna. Cieszę się, że potrafimy iść w tym kierunku napisała Ewa z 'ŚOPW'.

Pod przeprosinami Łukasza pojawiło się mnóstwo komentarzy. Nie zabrakło docenienia tak odważnego, publicznego gestu, a także zwrócenia uwagi na dojrzałość, jaką po latach wykazał się Łukasz.

I to jest podeście prawdziwego mężczyzny, umieć przyznać się do popełnionego błędu. Dorosłeś, zrozumiałeś, a może po prostu przemyślałeś.

Lepiej późno, niż w cale! Mimo wszystko gratuluję zebrania się na odwagę czytamy w komentarzach.

Zobacz także:

Oliwia ze "ŚOPW" odpowiada na przeprosiny Łukasza