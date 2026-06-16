Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta wzięli ślub w 2019 roku w ramach telewizyjnego eksperymentu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Choć para kontynuowała wspólne życie po programie i doczekała się synka, pół roku po jego narodzinach podjęli decyzję o rozstaniu. Słowa, która usłyszała wtedy Oliwia od mamy, do dziś pozostają nie tylko w pamięci uczestniczki show, lecz także śledzących jej poczynania fanów. W rozmowie z Party.pl Ciesiółka opowiedziała, jak dzisiaj patrzy na sytuację z przeszłości.

Oliwia ze "ŚOPW" przebaczyła mamie?

Oliwia Ciesiółka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w szczerej rozmowie z Party.pl o ostatnich latach swojego życia, na które mocno wpłynął jej udział w telewizyjnym eksperymencie, odniosła się do swoich obecnych relacji z najbliższymi. Jak wiadomo, Oliwia tuż po rozstaniu z Łukaszem Kuchtą miała usłyszeć od mamy: "Nie dziwię się, że cię zostawił". Czy uczestniczka show wciąż ma w sobie żal za te słowa?

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zapytana przez dziennikarkę Party.pl o to, czy przebaczyła mamie, przyznała, że po latach inaczej patrzy na sytuację z przeszłości, choć nie potrafi zapomnieć o wypowiedzianym przez mamę zdaniu.

Zrozumiałam ją, nie mam złej krwi zupełnie z moją mamą. Rozumiem ją po latach też. Sama, kiedy stałam się mamą, wiele rzeczy zrozumiałam, wiele rzeczy widzę jaśniej. Są pewne rzeczy, których nie da się zapomnieć. Natomiast ja nie żyję żadną urazą i żadnym żalem powiedziała Ciesiółka.

W tej samej rozmowie Oliwia ze "ŚOPW" wyjawiła, dlaczego jej związek z Łukaszem się zakończył.

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Cały wywiad z Oliwią Ciesiółką ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znajdziecie na naszym kanale na YouTube. Link TUTAJ.