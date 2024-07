Marta Manowska udzieliła wywiadu magazynowi "Party". Gospodyni programu "Rolnik szuka żony" odpowiedziała w nim na trudne pytania. Czy program jest reżyserowany, jak sugerował Łukasz uczestnik 2. edycji programu? A co z takimi osobami jak kandydatka Grzegorza z 1. edycji show, którzy przez konflikt z sąsiadami trafiła za kraty? Albo ostatnia zawierucha z "czarną wdową", czyli kandydatką Marka i sugestiami, że jej mężowie umierali szybko po ślubie...

Marta Manowska opowiedziała nam jak to wyglada z punktu widzenia jej, oraz produkcji "Rolnik szuka żony".

Takie historie pokazują tylko, że ten program nie jest z góry wyreżyserowany. To są prawdziwi ludzie ze swoimi historiami. Nie wiemy o nich wszystkiego. W idealnym świecie byłoby tak, że gdy kończy się program, życie prywatne naszych bohaterów pozostaje ich prywatną sprawą. Ale nie żyjemy w bajce. Dlatego przed programem z uczestnikami rozmawia psycholog, są też spotkania z realizatorami i dopiero potem podpisywane są umowy. Jeden z uczestników twierdził, że nie wszystko jest w show naturalne, bo na przykład uczestnicy są pudrowani albo aranżujemy ich domy tak, żeby zmieściło się nich kilka osób więcej. Pytanie tylko: czy pudrowanie kogoś, tak żeby potem nie świecił się na ekranie, jest dużą ingerencją w jego osobowość? Nie sądzę. Podobnie z przygotowaniem domu na przyjazd trzech osób. Zapewniamy jedzenie, czasem uzupełniamy wyposażenie domu choćby o łóżka. To śmieszne zarzuty. Scenografia pomaga na przykład w tym, by kamera nie odbijała się potem w lustrze. W każdym programie, nawet dokumentalnym, robi się takie rzeczy - powiedziała "Party" Manowska.