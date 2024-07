Czy w programie "Rolnik szuka żony 2" doszło do oszustwa? Po ostatnim odcinku, w którym rolnicy odwiedzali swoje kandydatki i kandydata w ich domach, rozpętała się dyskusja na temat Ani i Grzegorza. Padły zarzuty, że para znała się już przed programem i wszystko to, co pokazywane jest w "Rolnik szuka żony" jest oszustwem.

Na jakiej podstawie pojawiły się podejrzenia, że Ania i Grzegorz znali się wcześniej? Podejrzane było to, że Ania przyjęła Grzegorza sama bez rodziny i przyjaciół. Ale nie tylko. Zaburzona też została chronologia.

Jesli ktos połknął bajkę o tym, że rodzice Ani sa na urlopie to spoko. Widocznie przedszkolanka to bardzo samotna osoba skoro nie ma znajomych, przyjaciół. Słowa Grześka tez nie zmacza: Gdybym tu nie był, to zbierałbym rzepak ( co swiadczy o tym, że odcinki sa montowane w dowolnej kolejnosci, bo jak ktoś juz wczesniej przyznał- rzepak zbiera sie przed pszenica, błedna data na monitoringu u GRzeska wszystko tłumaczy) czy tekst o dyszlu - wyrazna aluzja do GRzeska z 1. edycji - napisała jedna z internautek na Facebooku (pisownia oryg.).

Inna internautka stwierdziła, że to było niegrzeczne w stosunku do Rolnik szuka żony 2

Akurat ten fakt że Ania przyjmowała Grzegorza w domu sama bez swojej rodziny, to według mnie było nieuprzejme w stosunku do Grześka, tak jakby jej rodzina go zlekceważyła, tak to można było odebrać a przynajmniej ja miałam takie odczucie. U pozostałych uczestników programów mimo iż również był to czas urlopu jakoś potrafili się zebrać w rodzinnym gronie i przyjąć gościa w domu a tu takie coś pfff...

A innej z kolei nie przeszkadza, że Anna mogła się znać z Grzegorzem i fajnie, że skorzystali z możliwości , jaką dał im program.

Nawet jeśli się znali to co? Nie można skorzystać z możliwości przeżycia fajnej przygody a przy tym poznania lepiej drugiej osoby? Jeśli im się układa to super, tylko kibicować, a nie hejtowac cały świat wokoło, Rolnik szuka Żony TVP to chyba jeden z nielicznych programów, który ogląda się z uśmiechem na twarzy:) - napisała jedna z Internautek.

