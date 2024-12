11. edycja "Rolnik szuka żony" z pewnością spełniła oczekiwania widzów. W odcinkach nie zabrakło miłości, ale też zaskakujących zwrotów akcji. Ostatecznie dwóm rolnikom udało się znaleźć miłość, ale mamy nadzieję, że z czasem każdy trafi na swoją drugą połówkę. Co najważniejsze, 11. edycja miłośnego hitu był bardzo chętnie oglądana przez Polaków, a oglądalność w finale była szczególnie imponująca.

Reklama

Radosne wieści tuż po finale "Rolnik szuka żony". Jest czego gratulować

To była wyjątkowa edycja miłosnego hitu TVP, w której nie zabrakło nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na szczęście dwie pary znalazły swoją miłość i są bardzo szczęśliwe, a mowa o Marcinie i Ani oraz Rafale i Dominice. Niestety inni uczestnicy nie mieli takiego szczęścia. Wiktoria z "Rolnika" z trudem oglądała sceny z Adamem po tym, jak z nią zerwał i oznajmił, że jest już w nowym związku z inną dziewczyną. Natomiast Sebastian przyznał, że Patrycja spędziła u niego trzy dni na gospodarstwie po tym, jak postanowił rozstać się z Kasią. Uczestniczka show miała wielkie nadzieje, że oboje dadzą sobie kolejną szansę, ale rolnik przestał się do niej odzywać i nawet w finale był dość obojętny. Agata i Irek również nie zdołali się dogadać, ponieważ uczestnik show nie chciał zmienić swojego dotychczasowego życia i pracy dla rolniczki. Widzowie z ogromną ciekawością śledzili losy uczestników show i nawet po finale chętnie śledzą ich poczynania w mediach społecznościowych.

Każda edycja "Rolnik szuka żony" cieszy się sporą popularnością wśród widzów, którzy tylko wyczekują na kolejny sezon. 11. edycja również okazała się wielkim sukcesem, a z danych Nielsena wynika, że średnia oglądalność wyniosła 1,87 mln widzów, co przełożyło się na 16,29 proc. udziałów TVP1 wśród wszystkich widzów oraz 14,12 proc. w grupie widzów z przedziału wiekowego 16-59. Jest to nieco mniej niż w poprzednim roku, ale i tak jest to całkiem niezły wynik.

Największą oglądalność miał finał 11. edycji "Rolnik szuka żony", który zobaczyło 2,29 mln widzów. Nie ma co się dziwić, w końcu to ostatni odcinek odsłonił wszystkie karty i był pełen emocji. Najsłabszą oglądalność miały pierwsze odcinki, szczególnie ten pierwszy, który obejrzało 1,37 mln odbiorców.

W finale uczestnicy show namawiali do wzięcia udziału w kolejnej edycji i obecnie trwają poszukiwania uczestników. Rolnicy i rolniczki mogą już wysyłać swoje zgłoszenia. A wy czekacie na 12. edycję "Rolnik szuka żony"?

Reklama

Zobacz także: Wiktoria zabrała głos po finale "Rolnika". Na zdjęciu nie pozuje sama. Zaskakujące towarzystwo