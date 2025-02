Uwielbiane show Telewizji Polskiej, Rolnik szuka żony, od lat cieszy się ogromną popularnością i przyciąga przed telewizory miliony widzów. Program dostarcza wzruszeń, emocji i niezapomnianych historii miłosnych. Teraz zbliża się kolejna edycja, a Marta Manowska właśnie ogłosiła ważne szczegóły. Co zdradziła?

Marta Manowska o nowej edycji "Rolnik szuka żony"

Dziś upływa termin zgłoszeń do kolejnej edycji "Rolnik szuka żony", jednego z najpopularniejszych programów Telewizji Polskiej. Marta Manowska, w rozmowie z naszą redakcją, zachęciła niezdecydowanych do wysyłania zgłoszeń i ujawniła, że już 10 marca produkcja wybierze uczestników, których historie zobaczymy w nowym sezonie. Podkreśliła też, że wciąż jest szansa na dołączenie do programu.

Jeszcze się zgłaszajcie, bo ja z kolei wiem, że 10 marca będziemy wybierać faktycznie bohaterów, do których jedziemy. Także jeszcze jest zostawiona ta furtka na te spływające listy, no bo one z poślizgiem też pewnie do nas dotrą - zdradziła prowadząca.

Manowska ujawniła również, że zdjęcia do nowej edycji rozpoczną się w drugiej połowie marca. Oznacza to, że już wkrótce fani programu poznają nowych uczestników, którzy spróbują znaleźć miłość przed kamerami. A co jeszcze zdradziła? Sprawdźcie, oglądając nasze wideo!

