W najbliższą niedzielę rozpocznie się jedenasta edycja "Rolnik szuka żony". Już po raz kolejny rolnicy i rolniczki będą szukać swoich drugich połówek, a widzowie w niedzielne wieczory będą mogli śledzić ich losy. Tuż przed startem najnowszej odsłony produkcja opublikowała na Instagramie krótki film z Martą Manowską. Prowadząca przekazała wieści!

Program "Rolnik szuka żony" już od dziesięciu lat przyciąga widzów przed telewizory. Produkcja, w której rolnicy i rolniczki szukają miłości, szybko stała się jednym z największych hitów Telewizyjnej Jedynki. To właśnie na oczach widzów narodziły się związki Ani i Grześka Bardowskich, Małgosi i Pawła Borysewiczów czy Agnieszki i Roberta Filochowskich. Czy w następnej odsłonie programu powstaną kolejne szczęśliwe związki? Wiemy już, kogo zobaczymy w 11. edycji "Rolnik szuka żony", a widzowie nie ukrywają oburzenia, że w programie nie pojawi się Christopher.

Najnowsza edycja "Rolnik szuka żony" ruszy już za kilka dni, a teraz Marta Manowska za pośrednictwem mediów społecznościowych zwróciła się do fanów programu.

Na oficjalnym profilu "Rolnik szuka żony" na Instagramie pojawiło się nowe nagranie, w którym głos zabrała Marta Manowska. Tuż przed startem najnowszego sezonu hitu Telewizyjnej gwiazda zwróciła się do fanów.

Po raz jedenasty ruszam do bohaterów z bagażnikiem pełnym listów. Zaczynamy niezwykłą podróż pełną wzruszeń i nadziei, ale też trudnych decyzji i niepewności

Po raz jedenasty ruszam do bohaterów z bagażnikiem pełnym listów. Zaczynamy niezwykłą podróż pełną wzruszeń i nadziei, ale też trudnych decyzji i niepewności

Mocno wierzę w to, że poradzą sobie ze wszystkim, a na końcu tej drogi znajdą to, co w życiu najważniejsze

dodała.