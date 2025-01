Telewizja Polska wprowadza nowy program randkowy zatytułowany "Żona dla Polaka". Jest to format skierowany do widzów, którzy pokochali formaty randkowe, a w szczególności przypadł im do gustu program "Rolnik szuka żony". Nowa produkcja łączy w sobie elementy tradycyjnych wartości z nowoczesnym podejściem do relacji międzyludzkich. Produkcja "Orygins of Love. Żona dla Polaka" została zapowiedziana jako potencjalny hit, który ma przyciągnąć szeroką publiczność. Według zapowiedzi twórców, program pokaże kulisy poszukiwań idealnej partnerki przez polskich mężczyzn, mieszkających w Chicago. A co o nowym programie sądzi Marta Manowska? Traktuje go jako konkurencję dla "Rolnik szuka żony"?

Marta Manowska, która od lat prowadzi takie programy jak "Rolnik szuka żony" czy "Sanatorium miłości", zabrała głos w sprawie nowego formatu. W rozmowie z mediami podkreśliła, że "Żona dla Polaka" budzi w niej ciekawość i choć raczej nie ogląda telewizji, to chętnie zobaczy nowy format. Już w przypadku programu "Rolnik szuka żony" zdarzały się sytuacje, kiedy na listy odpowiadały osoby mieszkające za granicą i decydowały się na powrót do Polski, aby tu założyć rodzinę, jak chociażby w przypadku Pawła Borysewicza, który zdobył serce Małgosi i obecnie spodziewają się trzeciego dziecka. Marta Manowska nie owija w bawełnę i mówi wprost, że nie traktuje nowego programu jako konkurencji, ale bardziej jak szansę dla osób mieszkających za granicą na znalezienie miłości.

Pewnie zobaczę, bo jestem ciekawa. Raczej nie oglądam telewizji, ale lubię wiedzieć, co się dzieje w naszej branży. Pomysł jest dobry, bo służy dobremu. Bo chodzi o to, że osoby, które mieszkają za granicą, mają znaleźć sobie drugą połówkę i wrócić, no to my mamy trochę takich historii i w 'Rolniku', i w 'The Voice Senior', i w 'Sanatorium miłości'. Wiele osób chce wrócić, połączyć to. Nawet w tej edycji 'Rolnika...', będą dwie takie sytuacje panów, którzy chcieli skorzystać z tej sytuacji dwustronnie - nie dość, że poznać wspaniałą kobietę, to jeszcze wrócić do ukochanego kraju, więc chyba dobrze, że taki program powstaje.

powiedziała Marta Manowska w rozmowie z Jastrząb Post