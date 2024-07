Marta Manowska już nie ukrywa swojego szczęścia! Prowadząca "Rolnik szuka żony" opublikowała wymowny komentarz pod najnowszym postem byłych uczestników programu. Marta Paszkin od razu zareagowała i zdradziła wielką tajemnicę gwiazdy TVP. Takiego wyznania nie spodziewał się chyba nikt!

Marta Manowska znalazła swoje szczęście na weselu Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony"?

Chociaż Marta Manowska już od wielu lat prowadzi jeden z najpopularniejszych programów o miłości, to sama nie chwali się swoim życiem uczuciowym. Fani bardzo długo zastanawiali się, czy gwiazda TVP jest zakochana, ale ostatnio rozwiała wszystkie wątpliwości. Marta Manowska już tego nie ukrywa, ostatnio pokazała zdjęcie i wyznała wprost: "To jest miłość". Teraz w sieci pojawił się kolejny dowód na to, że prowadząca "Rolnik szuka żony" jest zakochana.

W minioną niedzielę Marta Paszkin i Paweł Bodzianny świętowali pierwszą rocznicę ślubu kościelnego. Na uroczystości nie zabrakło wówczas Marty Manowskiej, która teraz nie tylko cieszyła się z rocznicy pary z "Rolnik szuka żony", ale również pochwaliła się swoim szczęściem!

Marta Manowska fot. Kurnikowski/AKPA

Z okazji rocznicy ślubu Marta Paszkin opublikowała krótkie nagranie i wpis, a Marta Manowska dodała bardzo osobisty komentarz.

My też dziś świętujemy! Waszą i Naszą. zdrowia! Szczęścia! Niech trwają napisała gwiazda TVP.

Marta Paszkin od razu zareagowała na słowa gwiazdy TVP i zdradziła jej tajemnicę. Prawda wyszła na jaw po roku!

suuuuper że połączyło Was nasze wesele… skomentowała.

Instagram @marta_paszkin

Czy to oznacza, że Marta Manowska jest zakochana i poznała swojego partnera na ślubie Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony"? Kto wie, być może już wkrótce prowadząca wielki hit TVP pochwali się swoim szczęściem i pokaże zdjęcie z ukochanym.

