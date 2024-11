Marta Manowska pojawiła się w polskim show biznesie już dekadę temu, a mimo to jej popularność nie przemija, a wręcz przeciwnie - stale rośnie. Fani uwielbiają ją za naturalność i otwartość, a także doceniają jej profesjonalizm i ogromne serce, które wkłada w każdy swój zawodowy projekt. Widzowie doceniają również to, że zawsze z pełną empatią i wrażliwością podchodzi do bohaterów programów, w których jest prowadzącą. Nic więc dziwnego, że Marta Manowska ma wielu fanów, którzy stale śledzą jej losy i mocno jej kibicują.

A pamiętacie, jak Marta Manowska zaczynała swoją karierę w telewizji? Zobaczcie, jak się zmieniała na przestrzeni ostatniej dekady!

Tak Marta Manowska zaczynała swoją karierę

Marta Manowska urodziła się 31 marca 1984 roku w Siemianowicah Śląskich. Ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a ponadto studiowała też historię sztuki na Universidad de Valladolid w Hiszpanii. Swoją karierę zawodową zaczynała jako dziennikarka w Programie III Polskiego Radia oraz redaktorka "Dziennika Zachodniego". Następnie pracowała w redakcji programów rozrywkowych w agencji reklamowej. Gwiazda pomagała przy tworzeniu takich programów jak "Ugotowani", "Bitwa na głosy" czy "Lubię to".

Oprócz tego Marta Manowska ma za sobą również role epizodyczne w polskich filmach i serialach - zagrała m.in. w "Hotelu 52". Występowała również w teatrze, m.in. w 2013 roku zagrała w przedstawieniu "Wstydźcie się żyć!". Jednak wokół jej osoby zrobiło się głośno w 2014 roku, kiedy to została prowadzącą "Rolnik szuka żony". To właśnie od tego momentu kariera prezenterki nabrała zawrotnego tempa!

Marta Manowska w 2014 roku fot. Tomasz Urbanek/East News

Jak zmieniała się Marta Manowska?

Marta Manowska pojawiła się w polskim show biznesie w 2014 roku, kiedy to właśnie otrzymała rolę prowadzącej "Rolnik szuka żony". Produkcja, w której rolnicy szukają swojej wymarzonej drugiej połówki, podbiła serca widzów od pierwszych chwil. Nie da się ukryć, że to również dzięki samej Marcie Manowskiej program wciąż przyciąga tłumy widzów przed telewizory. Fani bowiem nie wyobrażają sobie nikogo innego w tej roli i z ochotą oglądają już 11. edycję programu.

Martę Manowską poznaliśmy jako zawsze uśmiechniętą, długowłosą blondynkę, która natychmiast podbiła serca widzów. Tak gwiazda wyglądała na początku swojej telewizyjnej kariery! Zawsze pełna klasa i elegancja.

fot. Piotr Fotek/REPORTER

Jej rola prowadzącej w programie "Rolnik szuka żony" sprawiła, że w 2015 roku gwiazda otrzymała nagrodę Plejada TOP TEN 2015, w kategorii debiut roku. Oprócz tego prezenterka kilkukrotnie była również nominowana do Telekamery w kategorii osobowość telewizyjna.

fot. Adam Jankowski/REPORTER

Ogromna sympatia widzów, popularność oraz jej profesjonalizm sprawiły, że Marta Manowska otrzymała kolejne duże telewizyjne projekty. Gwiazda została między innymi prowadzącą "Sanatorium miłości" (od 2019 roku), "The Voice Senior" (2019-2022 i 2024), "Ośmiu wspaniałych" (2020 rok) oraz "Kobiety w drodze" (2021 rok).

fot. Adam Jankowski/REPORTER

Przez cały czas obecności w show biznesie, Marta Manowska raczej nie eksperymentowała za bardzo ze swoim wizerunkiem. Była wierna blondowi, który czasem jedynie przyciemniała lub rozjaśniała. Niekiedy jednak decydowała się na skrócenie włosów.

Marta Manowska w 2019 roku fot Piotr Fotek/REPORTER

Marta Manowska należy również do grona gwiazd, które nie dzielą się zbyt wieloma szczegółami na temat swojego życia prywatnego. Prezenterka podczas udzielania wywiadów skupia się przede wszystkim na aspektach zawodowych. Również w swoich mediach społecznościowych nie zdradza zbyt wiele ze swojej prywatności. Chętnie za to dzieli się podróżami czy wspominkami z nagrań do programu "Rolnik szuka żony" czy "The Voice Senior". Jej instagramowy profil o nazwie martamanowska na bieżąco śledzi ponad 217 tys. internautów.

Kilka miesięcy temu jednak głośno było o tym, że Marta Manowska jest zakochana. Co ciekawe, wygadała się na ten temat uczestniczka 7. edycji "Rolnik szuka żony", Marta Paszkin! Gwiazda bardzo zaprzyjaźniła się z Martą i jej mężem Pawłem i z chęcią przybyła na ich wesele. Jakiś czas temu z okazji rocznicy ślubu Marta Paszkin opublikowała krótkie nagranie i wpis, a Marta Manowska dodała bardzo osobisty komentarz.

My też dziś świętujemy! Waszą i Naszą. Zdrowia! Szczęścia! Niech trwają - napisała wówczas gwiazda

Wówczas Marta Paszkin odpowiedziała:

Suuuuper, że połączyło Was nasze wesele… - odparła żona Pawła Bodziannego

Do tej pory jednak nie wiadomo, kto tak naprawdę skradł serce Marty Manowskiej. Jak już zostało wspomniane, prowadząca "Rolnik szuka żony" pilnie strzeże swojej prywatności i nie dzieli się w sieci romantycznymi kadrami.

Marta Manowska w 2024 roku fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Wielkimi krokami zbliża się finał 11. edycji "Rolnik szuka żony", ale na szczęście Marta Manowska nie zniknie z ekranów i po nowym roku zobaczymy ją na antenie TVP2 w roli prowadzącej nowy sezon "The Voice Senior". U jej boku pojawi się debiutujący w roli prowadzącego muzyczne show, Robert Stockinger.

