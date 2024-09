Kolejna, 11. edycja hitowego "Rolnika" zbliża się wielkimi krokami, a telewidzowie poznali już finałową piątkę, która otrzymała najwięcej listów od kandydatek i kandydatów. Tymczasem spore emocje wzbudza fakt, że Christoph, którego wizytówkę mogliśmy oglądać wiosną, nie zakwalifikował się do programu. Co na ten temat zdradziła nam prowadząca show, Marta Manowska? Wszystko jasne!

Każda kolejna edycja "Rolnik szuka żony" wzbudza coraz większe emocje wśród widzów, a ciekawość z pewnością podsyca oczekiwanie na poznanie decyzji produkcji o tym, kto z rolników i rolniczek ukazanych w "zerowym" odcinku ostatecznie zakwalifikuje się do udziału w show. Niestety, faworyci widzów nie zawsze otrzymują pożądaną liczbę listów i tak stało się tym razem...

Christoph, którego widzowie mieli okazję poznać wiosną, nie znalazł swojego miejsca w show. Widzowie "Rolnika" nie kryją rozczarowania tym faktem i po ujawnieniu finałowego składu programu w sieci dosłownie zawrzało. Zapytaliśmy więc Martę Manowską

Ja też bardzo żałuję. Nie wiem, co się stało, to jest kwestia listów, wyborów widzów. Jest super facetem, wiem, że na pewno znajdzie w życiu bliską osobę, bo jak inaczej. Bardzo ciekawy był też sposób, w jaki on mieszka, bardzo dobrze nam się rozmawiało

- powiedziała Marta Manowska przed naszą kamerą.