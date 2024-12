W wielkim finale "Rolnika" bohaterowie show mieli okazję porozmawiać ze swoimi kandydatami i kandydatkami, a nie wszystkie rozmowy okazały się przyjemne. Sebastian nie mógł dogadać się z Patrycją ws. ich kontaktu i obecnej relacji i wyznał, że żałuje, że nie dał Kasi więcej czasu. Na tym jednak nie koniec! Pod koniec finałowego odcinka "Rolnika" Sebastian pokusił się o zaskakujące ogłoszenie.

Sebastian z "Rolnika" miał ważne ogłoszenie w finale

Kolejna, 11. edycja "Rolnika" dobiegła końca i jak zawsze Marta Manowska darzyła jej uczestników i uczestniczki ogromną sympatią. To przecież ona towarzyszyła im w tych mniej lub bardziej przyjemnych rozmowach, konsultowała decyzje dot. kandydatów i kandydatek, a także była wsparciem dla szukających miłości rolniczek i rolników. To, co wyszło na jaw w finale, wprawiło jednak prowadzącą "Rolnik szuka żony" w niemałe osłupienie.

Jak się okazuje, bohaterowie i bohaterki 11. edycji show, choć w programie nie mieli ze sobą bezpośrednio kontaktu, bardzo się ze sobą zżyli i planują utrzymać kontakt również po zakończeniu show. W finale stało się jasne, że cała ekipa jest już umówiona na imprezę, która ... ma odbyć się u Sebastiana!

Już jesteśmy umówieni na imprezę - powiedzieli bohaterowie 11. edycji ''Rolnika''.

Marta Manowska nie ukrywała zdziwienia takim obrotem spraw i z nutą żartu w głosie zapytała, dlaczego nie została zaproszona na imprezę do Sebastiana:

U Seby? Czemu ja nic o tym nie wiem? - dopytywała Marta Manowska.

kadr Rolnik szuka żony

Rafał z "Rolnika" określił nawet spotkanie jako "parapetówę"! Przypomnijmy, że Sebastian z "Rolnika" zainwestował w remont domu, a jego nowoczesne wnętrza skradły serca wielu widzów show. Na tym jednak nie koniec!

Marta Manowska, która właśnie otrzymała zaproszenie na imprezę do uczestników "Rolnika" pokusiła się o wymowny żart w stronę Sebastiana:

Buty trzeba zdjąć, ręczniki swoje - nawiązała do afery ''ręcznikowej'' prowadząca.

Sebastian jednak zapewnił prowadzącą show, że zasady w jego domu uległy już zmianie. Wygląda na to, że spotkanie u 44-letniego rolnika nie będzie pierwszym w takim gronie, bo Agata z "Rolnik szuka żony" natychmiast zapewniła, że zasady w domu Sebastiana faktycznie nie są już tak surowe, jak jeszcze podczas kręcenia odcinków:

Ja tylko przyjeżdżam, jak jest luz - skwitowała Manowska z uśmiechem.

kadr Rolnik szuka żony

Myślicie, że bohaterowie 11. edycji "Rolnika" podzielą się w sieci relacją z imprezy? Trzeba przyznać, że niemal wszyscy rolnicy są aktywni na Instagramie, a ostatnio konto na tej platformie założyła nawet Agata. Niedawno Agata, Sebastian, Rafał i Marcin wrzucili nawet do sieci wspólny kadr. Czekacie już na zdjęcia ze spotkania u Sebastiana? My bardzo!

