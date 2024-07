Łukasz z "Rolnik szuka żony 2" chce ujawnić prawdę o programie. Były uczestnik popularnego show Telewizji Polskiej na swoim Facebooku krytykuje obecną edycję "Rolnika". Zagroził również ujawnieniem umowy podpisanej z TVP. Wpis na ten temat pojawił się na profilu Łukasza w maju tego roku. Już wówczas mężczyzna oznajmił, że za dwa miesiące opublikuje całość dokumentu, który ma rzucić nowe światło na produkcję programu.

Dwa miesiące od publikacji postu już minęły, jednak jak do tej pory były uczestnik programu nie dotrzymał słowa. Za to na jego Facebooku pojawiły się kolejne wpisy, krytykujące show.

Na pytania fanów dlaczego, odpowiedział w tajemniczy sposób.

Bo mam sentyment do tego programu i żałuję, że idzie to w tą stronę, jaką dziś miałem okazję oglądać... Ale kasa się zgadza to dla produkcji najważniejsze - napisał Łukasz.