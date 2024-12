Monika wzięła udział w 7. edycji "Rolnik szuka żony". Była kandydatką Macieja Kazka. W programie nie udało jej się znaleźć miłości, jednak ułożyła sobie życie po programie. Niedawno ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Maleństwo jest już na świecie. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" pochwaliła się zdjęciem maleństwa. To synek czy córeczka?

Monika z "Rolnik szuka żony" urodziła

Fani programu zaledwie niedawno dowiedzieli się, że uczestniczka "Rolnik szuka żony" jest w drugiej ciąży, a dziś okazuje się, że rodzina Moniki właśnie się powiększyła. Radosną nowiną podzieliła się tuż przed końcem 2024 roku. Szczęśliwa mama opublikowała zdjęcie maleństwa w mediach społecznościowych i napisała:

Nasz kolejny lokator

Monika z "Rolnik szuka żony" nie zdradziła, czy urodziła synka czy córeczkę.

Czy różowe elementy na piżamce noworodka mogą oznaczać, że Monika z "Rolnik szuka żony" urodziła córeczkę? A może opis wskazuje na to, że to synek? Na ten moment nie zdecydowała się jednak sama podzielić informacjami. W sieci pojawiły się już pierwsze gratulacje. My również życzymy szczęśliwym rodzicom wszystkiego, co najlepsze.

Monika z "Rolnik szuka żony" jest już mamą córeczki i jak przyznała, pomiędzy jej dziećmi jest dokładnie dwa lata różnicy. Czekacie na pierwsze zdjęcie całej rodzinki w powiększonym składzie? W tym roku wśród uczestników "Rolnik szuka żony" urodziło się już czworo dzieci. Oprócz Moniki, swoje dzieci na świecie przywitali Marta Paszkin i Paweł Bodzianny (urodziła im się córeczka Gracja), Waldemar i Dorota powitali na świecie córeczkę Dominikę, a Ania i Kuba zostali rodzicami małego Dareczka. W niedługiej przyszłości powiększy się także rodzina Małgosi i Pawła Borysewiczów z 4. edycji show. Oni również czekają na narodziny synka. To będzie ich trzecie dziecko.

W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" Marta Manowska podzieliła się wzruszającymi statystykami odnośnie rodzin, które poznały się w programie, a także uczestników, którzy aktualnie do tej pory zostali rodzicami. Niesamowite, że od początku trwania programu powstało aż 16 małżeństw i narodziło się aż 22 dzieci a te statystyki ciągle rosną! Właśnie trwa nabór do już 12. edycji "Rolnik szuka żony". Jesteście ciekawi nowych bohaterów? A może sami dacie szanse miłości, wysyłając swoje zgłoszenie lub list w nadchodzącym roku?

