​Program "Rolnik szuka żony" powraca na antenę TVP z 12. edycją. Zdjęcia do nowego sezonu już się rozpoczęły, o czym poinformowała prowadząca, Marta Manowska, wyrażając radość z powrotu na plan. Swojej radości nie kryją też fani randkowego show i już nie mogą się doczekać tej wyjątkowej daty! Co za radość!

Reklama

12. edycja "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami!

Tradycyjnie, odcinek zerowy, w którym przedstawiani są kandydaci do udziału w programie, zostanie wyemitowany w Niedzielę Wielkanocną, 20 kwietnia, o godzinie 21:20. Spośród zaprezentowanych rolników i rolniczek, pięciu uczestników, którzy otrzymają najwięcej listów od zainteresowanych osób, weźmie udział w dalszej części programu. Prowadząca, Marta Manowska zdradziła ostateczną datę.

W Niedzielę Wielkanocą Jak zawsze odpisała Marta Manowska na pytanie jednej z internautek.

"Rolnik szuka żony" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych TVP, emitowany od 2014 roku. Format oparty na zagranicznym "Farmer Wants a Wife" cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów, a wiele par, które poznały się dzięki programowi, stworzyło trwałe związki. Fani programu z niecierpliwością oczekują na nową edycję, licząc na kolejne emocjonujące historie miłosne.

Niesamowity sukces programu "Rolnik szuka żony"

Program "Rolnik szuka żony" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów Telewizji Polskiej, co potwierdzają wysokie wyniki oglądalności. Przykładowo, jeden z odcinków emitowany w niedzielny wieczór przyciągnął ponad 2,3 miliona widzów. Reżyser programu, Konrad Smuga, zauważa, że do kolejnych edycji zgłaszają się osoby coraz bardziej świadome i zdecydowane na ślub, co przekłada się na sukcesy uczestników w poszukiwaniu miłości.

W trakcie 11. edycji programu, uczestnicy Marcin i Ania odnaleźli prawdziwe uczucie, a ich związek rozwija się pomyślnie. Marcin przyznał, że udział w programie zmienił jego życie, otwierając go na ludzi i motywując do pozytywnych zmian. ​Szczęście znaleźli też Dominika i Rafał, a w poprzedniej edycji również Anna i Jakub oraz Dorota i Waldemar.

"Rolnik szuka żony" nie tylko dostarcza emocji widzom, ale przede wszystkim realnie wpływa na życie uczestników, pomagając im znaleźć prawdziwą miłość i szczęście. Co ciekawe, dzięki programowi miłość znaleźli też Anna i Grzegorz Bardowscy, Małgorzata i Paweł Borysewiczowie oraz Marta Paszkin i Paweł Bodzianny, ale nie tylko! Dziś te pary są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych rolników w kraju i udało im się osiągnąć ogromny sukces w mediach społecznościowych. ​

Czekacie już na 12. edycję "Rolnik szuka żony"?

Zobacz także: