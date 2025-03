Program "Rolnik szuka żony" od wielu lat cieszy się ogromną popularnością i przyciąga przed ekrany miliony widzów. Dzięki niemu powstało wiele szczęśliwych związków, a niektóre pary, jak Ania i Grzegorz Bardowscy, stały się prawdziwymi gwiazdami show. W ostatnim czasie fani zauważyli, że małżeństwo nie pojawia się w specjalnych odcinkach programu. Marta Manowska postanowiła wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Co nam zdradziła? Koniecznie musicie zobaczyć nasze wideo.

Marta Manowska o Ani i Grzegorzu Bardowskich

Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej znanych par, które połączył program "Rolnik szuka żony". Widzowie zauważyli, że od dłuższego czasu nie pojawiają się w specjalnych odcinkach show, co wzbudziło liczne spekulacje. Marta Manowska postanowiła odnieść się do tych domysłów i przed naszą kamerą wyznała, że nie zna szczegółowych powodów ich nieobecności. Potwierdziła jednak, że produkcja zaprasza byłych uczestników.

Nie wiem, czy to wynika z nich. Wiem, że zaproszenia dostają, więc to by trzeba produkcję podrążyć, bo ja nie drążę. Ja wchodzę na plan, cieszę się z osób, które widzę - powiedziała Manowska.

Marta Manowska podkreśliła, że również chciałaby spotkać więcej byłych uczestników, nie tylko Bardowskich. Wspomniała, że myśli o Agnieszce i Robercie Filochowskich, a także o innych parach, które odnalazły miłość dzięki programowi. Manowska wyjaśniła, również, dlaczego w specjalnych odcinkach nie ma więcej uczestników. A co powiedziała? Tego dowiecie się już z naszego wideo!

