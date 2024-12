Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" w tym roku spędzi święta z mężem Pawłem Bodziannym i trójką ich dzieci. Rodzina farmera coraz bardziej się rozrasta, a para perfekcyjnie wydaje się godzić życie zawodowe z rodzicielstwem. Okazuje się, że znaleźli na to idealny sposób, a teraz Marta Paszkin zdradziła, że początkowo miała duże wątpliwości, ale teraz już wie, że to była doskonała decyzja. Uczestniczka 7. edycji "Rolnik szuka żony" nie kryje radości. O co chodzi?

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" przekazała wieści

Już w przyszłym roku widzowie będą mieli okazję obejrzeć 12. edycję "Rolnik szuka żony", a tymczasem uczestnicy poprzednich sezonów, którzy znaleźli miłość w randkowym hicie Telewizji Polskiej nadal dają o sobie znać w mediach społecznościowych. Do ulubieńców widzów należą bez wątpienia Anna i Grzegorz Bardowscy, Małosia i Paweł Borysewiczowie, którzy właśnie spodziewają się kolejnej pociechy oraz Marta Paszkin i Paweł Bodzianny. To właśnie ślub tej pary był jednym z najważniejszych wydarzeń w historii programu i była na nim obecna Marta Manowska, która na tyle zaprzyjaźniła się z parą, że do tej pory utrzymują ze sobą kontakt. Marta i Paweł z "Rolnika" są obecni niemal w każdym odcinku specjalnym programu, a obecnie uczestniczka nie ukrywa, że udaje jej się godzić macierzyństwo z działalnością w mediach społecznościowych. Okazuje się, że pomaga jej w tym fakt, że Adam chodzi do żłobka. Marta Paszkin początkowo miała spore wątpliwości, czy to właściwa decyzja, kiedy ona jest w domu z Gracją, ale teraz jest przekonana, że zrobiła dobrze i właśnie pokazała wyjątkowe zdjęcie szczęśliwego synka.

Miodek na moje serce. We wrześniu miałam wątpliwości, czy dobrze robię puszczając Adasia do żłobka, a to okazała się świetna decyzja. napisała Marta Paszkin na Instagramie.

Tymczasem już 25 grudnia o godzinie 18.35 na antenie telewizyjnej Jedynki będziemy mogli zobaczyć świąteczny odcinek programu z udziałem kilku par, które znalazły miłość za sprawą udziału w randkowym show. Wśród zaproszonych gości znaleźli się właśnie Marta Paszkin i Paweł Bodzianny, którzy w studio pojawili się z córeczką Gracją. Para opowie o świątecznych zwyczajach, jakie przekazują swoim dzieciom i razem z Klaudią i Valentynem, Anią i Jakubem oraz Adą i Michałem porozmawiają o programie.

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" udowadniają, że udział w programie może odmienić życie, nawet jeśli to ma być rewolucyjna zmiana, jak w przypadku uczestniczki. To właśnie Marta Paszkin zdecydowała przeprowadzić się z Warszawy i razem z Pawłem tworzą szczęśliwą rodzinę.

