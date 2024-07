11 z 12

Kim jest Anna Karwan czyli Bocian z "Mask Singer"?

Większość internautów na czele z jurorami-detektywami twierdziła, że pod maską Bociana w "Mask Singer" chowa się Anna Karwan. Ostatecznie okazało się, że to strzał w 10!

Zdradzić wokalistkę miał oczywiście przede wszystkim głos, którym programowy Bocian posługuje się w profesjonalny sposób. Widzowie zwrócili także uwagę na motyw ptaka. Anna Karwan ma wytatuowane ptaki na przedramieniu.

Anna Karwan to wokalistka o diamentowym głosie. Na swoja popularność pracowała latami i jest doskonałym dowodem na to, że marzenia się spełniają. Jest kompozytorką, autorką tekstów, ale przede wszystkim wokalistką. W 2016 roku została finalistką "The Voice of Poland 7" a w 2019 roku wygrała "Premiery" na festiwalu w Opolu za piosenkę "Słucham Cię w radiu co tydzień".

Wcześniej występowała w takich programach jak "Szansa na sukces", "Must Be The Music" czy nawet "Droga do Gwiazd". Prywatnie jest szczęśliwą mamą 9-letniej Oliwii ze związku z Markiem Zielińskim. Widzowie mieli okazję poznać ją w jednym z odcinków "Tańca z Gwiazdami", gdzie zatańczyła u boku mamy. Anna Karwan w wywiadach z 2017 roku, przyznała, że chorowała na depresję a także, że w dzieciństwie była ofiarą przemocy ze strony ojca. Nigdy się jednak nie poddała.