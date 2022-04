"Mask Singer": Dziennikarz TVN zdradził, kto kryje się pod maską Koguta!

"Mask Singer" jest najbardziej strzeżonym projektem we wiosennej ramówce TVN. Gwiazdy polskiego show-biznesu, ukryte pod spektakularnymi kostiumami, mają za zadanie przekonać widzów i jurorów swoim muzycznym talentem, a jedynie ich dwuznaczne podpowiedzi, nagrane przy użyciu syntezatora głosu, mają naprowadzić programowych detektywów na właściwą ścieżkę. Kto kryje się pod maską Koguta? Okazuje się, że dziennikarz TVN się wygadał!

"Mask Singer": Kto kryje się pod strojem Koguta? Dziennikarz TVN ujawnił prawdę

Nowe muzyczne show TVN - "Mask Singer" - to niezaprzeczalnie jeden z najbardziej nieprzewidywalnych i emocjonujących programów w ofercie programowej stacji. Plejada polskich gwiazd jedynie za pomocą swojego głosu i przewrotnych anegdot na swój temat, ma naprowadzić widzów i jurorów (w tej roli Julia Kamińska, Joanna Trzepiecińska, Kuba Wojewódzki i Kacper Ruciński) na właściwą odpowiedź, kto kryje się pod daną maską. Jak się jednak okazuje, choć tożsamość uczestników owiana jest wielką tajemnicą, sympatycy hitu TVN już mają swoje typy.

Niedawno widzowie doszukali się wpadki produkcji "Mask Singer, która przez przypadek zdradziła, kim jest Słońce. Teraz zaś kolejna osoba ze stacji nie wytrzymała i zdradziła tożsamość jednego z graczy. Okazuje się, że pod maską Koguta kryje się... Krzysztof Skórzyński - dziennikarz TVN24.

To, że w "Mask Singer" występuje pracownik TVN24, potwierdził także portal "Wirtualne Media". Serwis przekazał, że informację udało się zdobyć, rozmawiając z jednym z dziennikarzy stacji. Co więcej, sama "wizytówka" Koguta jednoznacznie wskazuje na to, że jest on związany z dziennikarstwem politycznym.

- Pieję, więc jestem. Lubię ptasie radio, newsy z grzędy i wywiady z kurą. W moim kurniku jest maszyna do pisania, pisklaki i ukochana kokoszka. Kokoszka jest ze mną 20 lat, bo taki ze mnie wierny kogut. Ale pieję przy brzdęku gitary. Jako wierny kogut wierzę w dobrego Wielkiego Ptaka. Zawsze jestem w formie. Biegam po podwórku i bezwzględnie trafiam jajkiem do kosza - mówił o sobie Kogut, pozując na tle budynku sejmu.

Krzysztof Skórzyński, który w "Mask Singer" ma występować na scenie w stroju Koguta, przez lata zajmował się dziennikarstwem politycznym, jednak ostatnio nie miał najlepszego czasu. We wrześniu minionego roku został zawieszony i zmuszony był pożegnać się z "Faktami" oraz stracił program "Sprawdzam po tym tym, jak do mediów wypłynęła jego korespondencja z szefem kancelarii premiera, Michałem Dworczykiem. Po tej sytuacji Krzysztof Skórzyński nie stracił co prawda posady w grupie TVN, jednak otrzymałzakaz wypowiadania się na tematy polityczne.

- W związku z wyjaśnieniami uzyskanymi w wewnętrznym postępowaniu redakcyjnym wspólnie z Krzysztofem Skórzyńskim uznaliśmy, że obecnie dziennikarz będzie zajmował się niezwiązanymi z polityką formatami i programami TVN Grupa Discovery — przekazano 13 października 2021 roku.

Wydelegowano go wówczas do zupełnie innego zespołu, a w ostatnich miesiącach widzowie mogli oglądać Krzysztofa Skórzyńkiego jako reportera Pucharu Świata w skokach narciarskich. Myśliciie, że to właśnie on kryje się pod strojem Koguta w "Mask Singer"?

W "Mask Singer" rywalizacja robi się coraz bardziej zacięta, a w grze pozostało jedynie czterech uczestników. Wiemy już, że pod postacią Tortu krył się Mateusz Banasiuk, Ośmiornicą był Stefano Terrazino, w Monstera wcielił Grzegorz Skawiński, zaś pod pod maska Wiedźmy ukrywała się Daria Ładocha. Co więcej, Różą okazała się Dorota Gardias, Ważką Barbara Kurdej-Szatan, pod kostiumem Prysznica skrywał się Daniel Qczaj, zaś Kotem okazał się Marcin Miller.

Finał "Mask Singer" zbliża się wielkimi krokami. Jak myślicie, która z postaci wygra show?